Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy в Финляндии

Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу Finlandia Trophy Фото: Олег ЗОЛОТО

Фигуристка из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева заняла первое место в короткой программе на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. В субботу, 9 октября 2021 года, девушка не только блистательно исполнила программу, но даже установила личный рекорд.

- За выступление Туктамышева получила от судей 81,53 балла, - стало известно об итогах выступления фигуристки.

Для Лизы Туктамышевой такая оценка - это личный рекорд в выступлениях с короткой программой. Ранее ее достижением была оценка - 80,54 балла за выступление на командном чемпионате мира в 2019 году.

Во время выступления Туктамышева исполнила тройной аксель, а также тройной тулуп. В конце выступления она порадовала зрителей тройным флипом.

Елизавета Туктамышева петербургская фигуристка, чемпионка мира и Европы. Девушка давно завоевала сердца многих любителей фигурного катания, а также ее красоты. Спортсменка не стесняется публиковать откровенные фотографии и даже снялась для мужского журнала.