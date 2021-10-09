Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт9 октября 2021 20:40

Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy в Финляндии

Петербургская фигуристка также установила личный рекорд во время выступления
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу Finlandia Trophy

Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу Finlandia Trophy

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фигуристка из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева заняла первое место в короткой программе на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. В субботу, 9 октября 2021 года, девушка не только блистательно исполнила программу, но даже установила личный рекорд.

- За выступление Туктамышева получила от судей 81,53 балла, - стало известно об итогах выступления фигуристки.

Для Лизы Туктамышевой такая оценка - это личный рекорд в выступлениях с короткой программой. Ранее ее достижением была оценка - 80,54 балла за выступление на командном чемпионате мира в 2019 году.

Во время выступления Туктамышева исполнила тройной аксель, а также тройной тулуп. В конце выступления она порадовала зрителей тройным флипом.

Елизавета Туктамышева петербургская фигуристка, чемпионка мира и Европы. Девушка давно завоевала сердца многих любителей фигурного катания, а также ее красоты. Спортсменка не стесняется публиковать откровенные фотографии и даже снялась для мужского журнала.

Спорт: Фигурное катание