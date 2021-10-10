Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 11 по 17 октября 2021 года: Стремительное похолодание и дожди

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 11 по 17 октября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний теплый день ждет Северную столицу в воскресенье, 10 октября 2021 года. А уже начиная с понедельника в городе начнет стремительно холодать, в добавок ко всему начнутся дожди. Рассказываем, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 11 по 17 октября 2021 года.

Неделя начнется с понижения температуры в Петербурге, которая опустится до 10-12 градусов. Правда, эти дни пройдут пока что без дождей. Во вторник, 12 октября, жителей Северной столицы и вовсе порадует яркое солнце.

Но уже начиная со среды, 13 октября, в городе на Неве начнутся дожди, которые продолжатся до самого конца недели, делая перерывы лишь ночами.

Температура воздуха, при этом, продолжит стремительно снижаться. Если в ночное время суток будет еще стабильно - 4-5 градусов выше нуля, то в дневное время температура будет опускаться от 10 градусов в среду, до 7 градусов тепла в субботу.

Единственным просветом в череде дождей станет пятница. 15 октября в Северной столице буде переменная облачность, но преимущественно ясно. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. Ну а будущие выходные 16 и 17 октября вновь поглотят дожди.

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