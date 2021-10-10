Думали, что игрушечный: два школьника устроили стрельбу из пистолета в Петербурге

Ребят взяли на учет и после отпустили по домам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге два подростка утроили стрельбу из пневматического пистолета. Это случилось в субботу, 9 октября. О происшествии сообщили прохожие по телефону 112, которые услышали выстрелы на улице Маршала Захаровала. По их словам, два молодых парня ходят вдоль дома и стреляют в воздух.

Сначала полиция задержала первого хулигана. Им оказался 16-летний девятиклассник. Парень тут же сдал своего друга и рассказал, что стрелял его одноклассник, да и то по дереву. Второго также нашли спустя пару часов.

- 15-летний подросток пояснил, что нашел пневматический пистолет «Сталкер S92PL» на пустыре возле дома на Маршала Казакова. О находке никому не сообщил, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Девятиклассник также настаивал, что стрелял только по дереву, а также парни были уверены – пистолет игрушечный.

Ребят взяли на учет и после отпустили по домам. А оружие забрали и отправили на экспертизу. О пострадавших не сообщается.