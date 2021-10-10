«Партизанское искусство»: Покрас Лампас помогает молодым художникам стрит-арта

Вместе с Покрасом студенты обсудили предстоящие проекты. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Компромисс» - наверное, самое неприятное для любого художника слово. Там, где рождается компромисс, погибает искренность. Однако договариваться надо, особенно, если ты делаешь свое произведение частью городского ландшафта. Власти, город и его жители часто отторгают новое: гигантский «Супрематический крест» - работа Покраса Лампаса на площади Екатеринбурга - вызвал немало споров, но все же уцелел. А вот в войне «оранжевых жилетов» и неизвестных уличных художников, что оставляли свои фрески в переулке Радищева в Петербурге, победила серая краска. Коммунальщики не побоялись закрасить даже самого Бродского на улице Пестеля.

Арт-объекты студентов, участвующих в проекте, возможно украсят улицы Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поэтому арт-объект - граффити, скульптуру, фреску, барельеф или инсталляцию - важно не только создать, но и сохранить, не навредив при этом наследию поколений. Особенно в таком консервативном городе, как Петербург. Как именно это можно сделать, расскажет сам Покрас Лампас: 9 октября стартовал проект «Субкультурный ландшафт».

ТВОРЦЫ ГОРОДСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Встреча прошла в интерьерах Академии художеств имени А. Л. Штиглица, одного из самых красивых зданий Северной столицы. Помимо Покраса, представителей КГИОПа и других партнеров проекта, на мероприятии присутствовали студенты, победившие в конкурсе портфолио. «Субкультурный ландшафт» - это многоступенчатый проект, который включает несколько этапов. На первом молодые творцы пройдут серию мастер-классов - по литью, мозаике, росписи и другим видам искусства, а затем покажут свои работы на выставке. На эскизы можно будет посмотреть уже 16 октября в Музее прикладного искусства Академии художеств имени А. Л. Штиглица. Ну а в декабре увидят свет уже готовые работы. Именно они, возможно, и внесут новое в облик города. Сам же Покрас Лампас на протяжении всего проекта будет наставником студентов.

Художник рассказал об особенностях стрит-арта. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Субкультурный ландшафт» - это плод совместных усилий проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Пушкинского музея и Академии Штиглица. Это флагманская часть «Кураторского форума» - плеяды выставок, арт-медитаций и публичных дискуссий, которые охватят весь Петербург. Причем не только центр, но и спальные районы: Автово, площадь Мужества и, конечно же, главный оплот уличного искусства - Street Art Museum на шоссе Революции.

Представители партнеров проекта рассказали, как происходил диалог с кгиоп. Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСКУССТВО НА УЛИЦЕ

Но важнейший этап, главная цель «Субкультурного ландшафта» - это научить творцов согласовывать свои работы с комитетами и администрациями города: не противостоять армии чиновников, а сделать ее своим союзником. Стрит-арт всегда нелегален - он ведет тихую партизанскую войну с городским ландшафтом в переулках города. Уличный художник бьет прямо в уязвимые места мегаполиса и заполняет их своим авторским взглядом.

Мероприятие проходило в одном из самых красивых зданий Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Именно поэтому стрит-арт всегда обречен остаться лишь в цифровой среде - в виде фотографий и видео. Однако часто такая медийность может и защитить произведение нового искусства. Барельеф или фреска может стать отличительной чертой улицы или района, ориентиром и метой, на защиту которой поднимутся уже сами горожане, - об этом Покрас Лампас рассказывал на лекции в подземельях академии, куда художник переместился вместе со студентами.

Вместе с Покрасом Лампасом в пресс конференции участвовали также представители партнеров проекта Фото: Артем КИЛЬКИН

Но чаще всего, чтобы сохранить само произведение, ему приходится мимикрировать под паблик-арт - тоже уличный, но согласованный и понятный обывателю. Такой симбиоз нелегального, иносказательного (даже вызывающего!) и понятного, законного с легким налетом конформизма попробуют создать молодые творцы.

Творец ответил на все вопросы пресыщения о проекте «Субкультурная среда». Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, я рассчитываю на то, что наш проект отзовется в городе не только в качестве новых арт-объектов, которые здесь могут появиться, но и в качестве системы взаимодействия с с жителями, - делится своими ожиданиями Покрас.

В проекте примут участие студенты, которые победили в конкурсе портфолио. Фото: Артем КИЛЬКИН

Закончив лекцию, Покрас Лампас вместе со студентами отправился исследовать город - искать места для новых работ. Тяжелое небо хмурилось и выжимало из себя неприятную городом, системы взаимодействия со студентами иморось. Казалось, сама Северная столица отторгает новых дерзких творцов. Однако Покрас был настроен оптимистично.

- В Петербурге есть лишь небольшие островки стрит-арта, например, «Севкабель». А вообще в этом городе почти каждое здание является памятником - он очень трепетно относится к своей архитектуре. Именно поэтому наша задача - найти такие практики, которые уместны в центре и на окраинах. Я уверен, что в Северной столице можно сотворить что-то необычное, сделать необычный проект, - на это просто нужно больше времени. Больше усилий. Необходимо тщательно взвесить все за и против, разработать стратегию и только после этого выступать в качестве художника, - уверен творец.