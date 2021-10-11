Похищенную беременную жену бизнесмена из Ленобласти выкупили за 10 млн билетами банка приколов

Сотрудники уголовного розыска нашли и освободили беременную женщину, пропавшую на прошлой неделе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области полицейские вместе с сотрудниками следственного комитета освободили беременную жену бизнесмена из Гатчины, которая была похищена 2 октября 2021 года. Оперативники подготовили "куклу" из билетов банка прикола для выкупа женщины и задержали похитителя. Об этом 11 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 2 октября в полицию Гатчины с заявлением обратился 46-летний бизнесмен, проживающий в деревне Большие Колпаны. Мужчина сообщил об исчезновении своей 35-летней сожительницы. Тревожности ситуации добавляло то, что женщина находилась на 5-ом месяце беременности, - рассказали в полиции.

Было известно, что женщина уехала из дома на BMW. Позже машину нашли, но в ней никого не было.

Также вечером 2 октября на телефон бизнесмена и матери женщины с номера пропавшей поступили сообщения с требованием выкупа - 10 миллионов рублей.

Следователи подготовили "выкуп" и отправили отдавать его мать женщины. Сложность полицейской операции заключалась в том, что на встречу мог прийти не сам преступник, а лишь посредник-курьер, и его задержание ставило под угрозу жизнь пропавшей женщины. Меняя место встречи, в итоге, во дворе дома рядом с метро "Политехническая". Мужчина на велосипеде подъехал к матери пропавшей, выхватил пакет с выкупом и уехал. Оперативники проследили за ним и увидели, что мужчина сел в "Волгу" и стал пересчитывать деньги.

- К этому моменту сыщики уже поняли, что никакого посредника нет, а курьер и есть предполагаемый злоумышленник, - рассказали в полиции.

Похитителем оказался 51-летний уроженец Альметьевска. Он заявил, что пошел на преступление из-за долговых обязательств.

Беременную женщину обнаружили в квартире дома 9 по улице Авиаторов Балтики в Мурино. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.