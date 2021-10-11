Елизавета Туктамышева сверкнула откровенным декольте на турнире в Финляндии

Спортсменка поразила зрителей своим внешним видом. Фото: соцсети

Елизавета Туктамышева настоящая рoк-н-poлльщица в мире фигурного катания. Каждый выход петербургской фигуристки производит фурор, впечатлять зрителей и судей помогают невероятные наряды спортсменки. На международном турнире Finlandia Trophy секс-символ поразила всех своим откровенным декольте.

Платье у фигуристки было прозрачным, с открытой грудью и животом.

- Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки, - так охарактеризовала свой наряд сама Туктамышева в Instagram.

Наряды Туктамышевой всегда вызывают интерес. Фото: соцсети

Но ни одними нарядами едины, Туктамышева удивляла своим мастерством. Спортсменка откатала короткую программу и выиграла ее, а также побила свой личный рекорд. Фигуристка исполнила тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп, набрав 81,53 балла. До этого свой лучший результат она показала на командном чемпионате мира в 2019 году, набрав 80,54 балла. По итогу соревнований петербурженка заняла второе место на пьедестале.