Просто космос: ГУАП запускает новые стратегические проекты

Ректор ГУАП доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства в области образования Юлия Антохина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Его называют Первый аэрокосмический, а официально – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. В студии радио «Комсомольская правда» на 92, 0 FM ректор университета, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства в области образования Юлия Антохина подробно рассказала о том, какие возможности есть у того, кто пошел учиться в ГУАП.

НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

- ГУАП – 80 лет! Расскажите об основных вехах.

- В 40-х годах в вузе было всего 2 направления: авиация и приборостроение. В 90-х годах были введены социальные и гуманитарные специальности, IT-технологии. А сегодня мы трансформируемся в многопрофильный исследовательский университет мирового уровня.

- Какие у вас международные приоритеты?

- Они пересекаются с реализацией национальных целей и задач. Вуз определил для себя 4 ядерных направления. И по каждому направлению у нас партнерские или исследовательские взаимоотношения с российскими и международными вузами.

- 80 лет назад было много парней. Сегодня 55% – молодые люди, 45% – девушки. Есть направления, где больше девушек, а есть направления, где больше ребят.

- То есть ГУАП – уже не тот вуз, куда стоит идти за женихами?

- В ГУАП надо идти за знаниями. За профессиональной школой и работой на новейшем лабораторном оборудовании.

«ПРИОРИТЕТ» ДЛЯ ПРЕСТИЖА

- ГУАП – участник программы «Приоритет-2030». Что это значит и что дает вузу?

- Федеральная программа Правительства Российской Федерации «Приоритет-2030» – это сто лучших вузов России. Это престиж и репутация вуза. Когда подавали заявку, мы рассказали о ядерных направлениях, вокруг которых будут построены политики и внедрены стратегические проекты.

- Можно чуть больше о стратегических проектах ГУАП?

- Первый проект – «Инженерная школа 2.0». Это новая модель образовательной системы: подготовка кадров и образование не в традиционном формате, а через исследования и разработки.

Второй – «Aerospace R&D Centre». Мы хотим создать в Петербурге мировой центр по aerospace и помочь аэрокосмической отрасли поднять престиж, участвовать в новейших разработках и внедрять их.

Следующий проект – «Университет FutureSkills». Студент может сам собирать свою учебную траекторию и проходить дополнительные курсы, овладевая «быстрыми навыками».

Четвертый – цифровой университет. Чтобы вуз был привлекательным и конкурентоспособным, нужно обладать всеми цифровыми сервисами от образовательного процесса до методик.

И пятый проект – «GoUP – твой опыт». Студент формирует свою карьерную траекторию с первого дня нахождения в университете.

НАУЧИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧИТЬСЯ

- Насколько сложно перестроить манеру преподавания педагогам старше 60-70 лет?

- Высоковозрастный профессорско-преподавательский состав медленно адаптируется к современным реалиям, но научную школу должен вести опытный человек. Если мы хотим развиваться, педагогов нужно научить учиться.

Мы создаем условия, чтобы наши магистранты и аспиранты оседали у нас. Перед каждым руководителем стоит задача омоложения.

Сегодня огромный интерес девятиклассников к среднему профессиональному предметному образованию, особенно к инженерным специальностям.

- Что это дает девятикласснику?

Специальности в СПО – это не обслуживающий производства контингент, как было 5-10 лет назад. Это высокоточные специалисты, которые работают с системами искусственного интеллекта. Последние три-четыре года растет средний балл аттестата на технические специальности. Он уже 4,6!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

- С какими предприятиями вы работаете по целевому направлению?

Ребята проходят практику в компаниях самого разного уровня: от мелких АО до крупных предприятий государственного сектора – «Ленинец», «Гранит-Электрон», «Алмаз-Антей», зарубежные партнеры. Много выпускников работает в Яндексе, в Mail.Ru.

Но по программе целевого обучения предприятия не готовы платить за будущего специалиста все 4 года. На сегодняшний день у нас 67 таких договоров. По новым реалиям предприятие может прийти на четвертый курс и отобрать лучших, заплатив деньги только за 4-й курс. Но предприятия пока не адаптировались.

- С какими зарубежными вузами сотрудничает ГУАП?

В основном, это Франции и Финляндия. Во Франции 5 университетов аэрокосмического профиля. Есть те, кто к нам приезжает на стажировки, есть те, кого мы отправляем на стажировки. Китайских вузов около 10.

Сегодня ГУАП работает над своей трансформацией, чтобы стать многопрофильным университетом мирового уровня. Каждый проект вуза – это очередной шаг в достижении главной цели: воспитание и подготовка высококвалифицированных кадров для страны.

- Ну и в завершении: студенческая жизнь – это ведь не только занятия! Как у вас организована внеучебная жизнь?

- У нас 15-18 студий, есть спортивные направления, радио и телевидение – работаем над своим медиапространством. Мы развиваем «быстрые навыки» – их получают за 1-3 месяца на производстве при новейших лабораториях. Приходите к нам! У нас интересно!