«Целебная вода» помогла детям, больным раком

Ярослав Казаков больше трёх лет борется с саркомой. Фото предоставлено фондом «Свет».

Весь сентябрь сразу несколько заведений Петербурга продавали особую, целебную воду. Нет, это не магия и уж тем более не шарлатанство, а благотворительный проект ресторанов Северной столицы «Доброе сердце», в котором принимал участие фонд «Свет». А целебной вода оказалась, потому что деньги от её продажи шли на лечение детей со страшными диагнозами: саркома, лейкоз, анемия. И вот, акция завершилась — завершилась настоящим чудом. Удалось собрать 1 386 608 рублей — этого хватило, чтобы помочь сразу двум маленьким пациентам.

У Гоши Шишова острый лимфобластный лейкоз. В 2014 году ему сделали пересадку костного мозга — врачи стали осторожно говорить о победе над недугом. Но в 2021 наступил рецидив. В прошлом хорошие результаты показал препарат Блинцито. Есть вероятность, что именно благодаря ему о болезни удастся забыть навсегда. И теперь у Гоши появился ещё один шанс. Остаток средств направили Ярославу Казакову — он столкнулся с саркомой. Три года назад его коленный сустав заменили современным растущим эндопротезом. И вот настала пора новой операции — протез нужно менять на новый. Часть денег уже собрана, но Ярослав всё ещё нуждается в помощи.

Представители фонда «Свет» стали почетными участниками радиомарафона «Переезжаем в Петербург», который прошёл 1 октября. Гости мероприятия могли купить воду и сделать свой вклад в борьбу с тяжелыми заболеваниями у детей. Акция завершилась, но вы всё ещё можете помочь Ярославу Казакову на официальном сайте организации.