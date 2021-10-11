Администрации районов «устранились» от решения проблем социального питания. Фото: freepik.com.

Глава Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков рассказал о работе школьных столовых города в условиях передела рынка соцпита. Одной из главных проблем года стал массовый демпинг цен при проведении тендеров. Крупные частные комбинаты в разы занижают стартовую стоимость контрактов, что влияет на себестоимость детского питания и на его качество. По всем районам Петербурга родители жалуются на низкое качество школьных обедов, но ни они, ни руководство образовательных учреждений ничего не могут сделать с предприятиями, которые больше внимания уделяют юридической защите, нежели качеству продукции.

С 2018 года Управление Федеральной антимонопольной службы ведет массовую проверку тендеров на организацию детского социального питания. Количество дел о картельных сговорах, как законченных, так и еще расследуемых, уже перевалило за дюжину, а новые проверки по подозрительным торгам все продолжают проводиться. Фигурантами дел оказались крупнейшие комбинаты города и чиновники самых разных уровней. Разрушение устоявшихся связей привело к началу передела рынка соцпита.

Для борьбы с формировавшимися годами «серыми» схемами была изменена городская система госзакупок. Если раньше распределением контрактов занимались районные администрации, то в текущем году значимая доля тендеров распределялась комитетом по госзакупкам. Это поставило всех участников рынка в равные условия, но не всех из них это устроило. Для борьбы с конкурентами часть комбинатов применила демпинг – фирмы настолько занижали цену контракта, что добросовестный претендент вынужден был либо отказаться от торгов, либо начать работать себе в убыток.

По словам Барабанщикова, в Петербурге насчитывается почти полтысячи образовательных учреждений, которые были вынуждены заключить контракты с заниженными ценами. Школы и детские сады не имеют законных прав отказаться от заключения таких договоров и обязаны запускать демпингующих операторов питания в свои пищеблоки. Каждый из таких пищеблоков – зона повышенного риска, отметил руководитель УСП.

«По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно независимым данным системы ЕИС, в 455 государственных учебных заведениях заключены государственные контракты с понижением начальной (максимальной) цены контракта на 15% и более. Из них школы — 115 (25,28%), детские сады — 340 (74,72 %). Общая экономия по стоимости этих контрактов составила 1 млрд рублей. Управление обязано обеспечивать качественное гарантированное питание, поэтому любой формат снижения более 15% рассматривается нами как зона повышенного ежедневного риска для каждого юного петербуржца», – заявил Алексей Барабанщиков.

Глава УСП отметил, что в ходе проверок таких объектов регулярно выявляются нарушения и недоработки. Занижающие цены операторы экономят на техническом обеспечении, персонале, качестве продуктов.

«И любой демпинг — это снижение норматива. Вопрос в том, что есть разумное снижение, которое оператор питания может компенсировать без потери качества за счет своей более профессиональной работы, а есть снижения, которые ничем разумным объяснить нельзя. Заключив контракты с большим снижением, компании будут вынуждены экономить. А если посмотреть на основные замечания, которые мы выявляем у таких операторов питания, — это качество продуктов, персонал и недостатки в материально–техническом плане. Поэтому, конечно, снижение цены — это всегда риски. И в первую очередь экономия проявляется в тарелке», – отметил Барабанщиков.

Но главная проблема заключается не в выявлении недобросовестного поставщика, а буквально в невозможности от него избавиться. По словам Барабанщикова, сегодня комбинаты в первую очередь обеспечивают себя грамотными юристами, а профессионализм поваров, пригодность оборудования, качество продуктов и остальное уходят на второй план.

«Сначала работают юристы — при подготовке документов, при проведении закупочной процедуры, при взаимодействии с ФАС, при заключении контрактов. И уже потом, в случае победы, появляется необходимость в поварах и продуктах. Это, конечно, здорово корректирует приоритеты», – отметил руководитель УСП.

Если дети и их родители высказывают недовольство качеством предоставляемых обедов, то предприятиям проще устранить не причину жалобы, а самого жалобщика. В свое время в Петербурге такими методами отличился комбинат «Фирма Флоридан», один из старейших и крупнейших в городе. Недовольным родителям предлагалось посетить не производство или школьную столовую, а сразу юридический отдел. Аналогично происходит со СМИ, которые пытаются предать проблему огласке. Даже Федеральная антимонопольная служба вынуждена годами доказывать в суде свои решения по выявленным нарушениям.

Разорвать контракт с таким поставщиком практически невозможно, особенно учитывая тот факт, что инициатором может выступить только заказчик. То есть школа или детский сад, которые не имеют серьезной юридической поддержки, на чем акцентировал внимание Барабанщиков.

«Не все заказчики располагают квалифицированными юристами, которые были бы в состоянии грамотно и по существу оформить претензию. Чтобы у исполнителя контракта не было даже шанса ее оспорить или выставить контраргументы», – отметил Барабанщиков.

В связи с имеющимися сложностями родители учеников, директора школ, а порой и районные чиновники предпочитают просто не связываться с юридическими отделами комбинатов. Инциденты, когда образовательным учреждениям удавалось досрочно избавиться от недобросовестного поставщика единичны.

Оказать помощь образовательным учреждениям в борьбе с недобросовестными комбинатами могли бы районные чиновники. Не секрет, что в штате администраций районов есть юристы и специалисты по государственным закупкам, которые могли бы проводить консультации для руководства школ и детсадов. В том числе объяснять, в каком случае стоит предъявлять претензии к исполнителям контрактов, куда нужно направлять жалобы, если заключенное соглашение исполняется несоответствующим образом. Однако администрации районов не идут на сотрудничество в этом вопросе. Причина может крыться в том, что чиновники заинтересованы в работе некоторых комбинатов, поэтому им не выгодно повышать юридическую грамотность руководства школ, ведь тогда в адрес поставщиков будет поступать больше претензий. Стоит вспомнить случай, когда в Колпинском районе УФАС Санкт-Петербурга проверяло версию об участии сотрудников районной администрации в картельном сговоре с пищевиками.

Чтобы повысить качество социального питания, нужно заставить комбинаты работать открыто. Так, следует наладить обратную связь с родителями школьников и детсадовцев, а также обеспечить им возможность доступа на производственные и складские помещения. Интересно, что больше всего претензий возникает к работе самых «закрытых» комбинатов. Такие компании не просто всячески ограничивают доступ на производство и склады, но и создают препятствия для отбора проб сырья и готовой продукции на местах. Некоторые операторы питания и вовсе игнорируют общепринятые правила. Как не раз писали журналисты, администрации районов порой покрывают таких поставщиков.

Пока школы и детские сады в борьбе за повышение качества соцпитания остаются один на один с комбинатами, их силы в юридическом поле неравны. Алексей Барабанщиков пообещал, что Управление соцпитания будет оказывать всю возможную помощь образовательным учреждениям, но очевидно, что решение этой проблемы возможно только комплексно и на принципиально более высоком уровне.