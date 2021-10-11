Петербургские художники создадут граффити с Игорем Тальковым на Чистых прудах

Портрет Талькова работы петербургских художников появится в центре Москвы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Петербургские художники создадут граффити с Игорем Тальковым в центре Москвы. Портрет музыканта и поэта, автора таких хитов как «Чистые пруды» и «Я вернусь» появится на Чистых прудах. Похожий портрет Талькова, к 30-летней годовщине его гибели, был создан в Петербурге. Но изображение в любой момент изображение могут закрасить из-за проблем с согласованием. Сейчас будку «Ленэнерго», на которую нанесен портрет охранят сын певца Игорь Тальков-младший и фанаты исполнителя. Не остаются в стороне и авторы проекта, которые поделились с «Комсомолкой» планами создать похожий стрит-арт в Москве.

- У нас здесь проблемы с согласованиями. Наш юрист - большой любитель песен Талькова уже обратился во все инстанции, но ответа пока не получил. Поклонники творчества музыканта дежурят посменно и готовы жить в палатках. На всякий случай мы покрыли граффити защитным слоем, чтобы оно не пострадало, если рисунок все же закрасят, - рассказал один из создателей проекта Дмитрий Монич. - В ближайшее время мы планируем создать граффити с Тальковым в центре Москвы, скорее всего на Чистых прудах, в том месте, которое связано с жизнью и творчеством музыканта. Художник вскоре начнет работу над портретом, после чего изображение увеличит и мы нанесем его на стену.

Дмитрий Монич добавил, что в Москве не должно возникнуть таких проблем с согласованием, как в Петербурге, так как городское законодательство там куда лояльнее, нежели в Северной столице.

«Комсомолка» также пообщалась и с Игорем Тальковым-младшим. Сын певца, который также посвятил свою жизнь музыке, на днях приехал из Москвы и готов оставаться в Петербурге пока не удостовериться, что портрету отца не будет ничего угрожать. Сейчас Игорь Игоревич Тальков живет в отеле в семи минутах ходьбы от будки, на которую нанесено граффити, но если процесс согласования затянется он готов задержаться в нашем городе и снять квартиру неподалеку от Литейного проспекта.

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