Настоятель Анненкирхе Евгений РАСКАТОВ: «Сейчас любой Иванов может быть хоть кришнаитом. И это хорошо»

Священник лютеранской церкви Святой Анны рад, что сегодня каждый волен выбирать, во что ему верить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоятель лютеранского храма Святой Анны Евгений Раскатов рассказал в студии радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) о планах реставрации старейшего здания Анненкирхе, поиске нового органа и участии в Международном культурном форуме.

НИЗКИЙ ПОРОГ МЕЖДУ ХРАМОМ И УЛИЦЕЙ

– Евгений, скоро Культурный форум в Петербурге. Как будете участвовать?

– Анненкирхе станет одной из площадок форума. Паблик-ток «Вопрос имиджа. Образы современной архитектуры в медиапространстве» состоится 11 ноября. Спикеры, среди которых будут Мария Элькина, Павел Пригара, Филипп Мойзер, выскажутся об архитектуре и ее роли в культуре. Я хочу порассуждать о церкви как культурном пространстве. В архитектуре есть такое понятие, как третье место – это не дом и не работа, а то место, куда люди приходят и проводят там достаточно времени. И так получилось, что наш храм для многих таким местом стал. К нам действительно приходит очень много народа, причем совсем нерелигиозного.

Здание храма хорошо выглядит снаружи, но внутри все еще нуждается в реставрации. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Церковь Святой Анны давно превратилась в Петербурге в знаковое место.

– Да, мы стремимся, чтобы порог между храмом и улицей был как можно ниже. Чтобы человек не чувствовал себя под грузом ответственности, когда он этот порог перешагивает. Мы служим, в том числе, людям нерелигиозным. Конечно, основная функция – проповеди и богослужения, но мы и воплощаем культурные проекты: организуем выставки, концерты и ярмарки. К нам можно просто прийти и в уединении посидеть. Лютеранский храм изначально сам по себе не сакрален – сакрален только момент проповеди.

ГРЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ В КОМИКСАХ

– Как вообще совмещается религиозная и концертная деятельность?

– Культура и религия вещи сильно связанные: религия и породила культуру, ведь живопись и музыка развивались вокруг церкви. Искусство – это мощный, глубоко проникающий язык. Сами по себе слова хороши, но если рифмованные слова переложить на музыку, тогда они заденут другие струны души. Мы как церковь должны этим пользоваться. Вот сейчас у нас, например, проходит выставка комиксов о человеческих грехах и страстях. Почему бы и нет?

– То есть лютеранская церковь, в отличие от православной, не консервативна?

– Мы просто разделяем церковное учение (здесь мы максимально консервативны) и коммуникацию с внешним миром. Заповеди ведь не запрещают пользоваться интернетом и созывать прихожан на богослужение через «Инстаграм» вместо колокольного звона.

В церкви регулярно проводят концерты, ярмарки и выставки. Фото: Олег ЗОЛОТО

– И большой ли у вас приход?

– Официально всего 130-150 человек, три общины. Приходят проживающие в Петербурге англичане, канадцы, американцы, а также русские немцы и русские. Службы проводим на трех языках – английском, немецком и русском. Верующих вообще не так много, как может показаться. Но на богослужениях всегда много гостей не из общин. Мы никому не запрещаем присутствовать. Прийти может каждый.

ОПАЛЕННЫЕ СТЕНЫ ТРОГАЮТ ДУШИ

– Почему Анненкирхе так популярна среди молодежи?

– Возможно, антураж храма привлекает. Мы получили его после пожара. По мнению старших коллег, лет двадцать назад в городе все церкви так выглядели, когда их передавали под приходы. Сейчас Петербург чистенький, причесанный, а тут в центре – такая страшилка! Думаю, опаленные стены на эмоциональном уровне трогают души людей. Проводимые нами культурные мероприятия среди этих стен возымели большой интерес. Сегодня просто красиво, просто ярко и просто пышно уже мало: людям хочется более глубокого смысла.

Молодежи Анненкирхе полюбилась необычными интерьерами. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Так вы специально сохраняете обгоревшие стены?

– Я слышал версию, что мы якобы специально не ремонтируем храм, чтобы больше денег заработать. Но все совсем не так. Ремонт– это очень долго и очень дорого. Особенно если учесть, что Анненкирхе – памятник федерального значения. Каждое движение нужно согласовать с властями. Вот сейчас подали часть документов по поводу наших инженерных сетей: электричества, воды и прочего – и ждем ответа. Готовим полный проект реставрации, которую сможем начать только после согласования. Денег на ремонт при всех раскладах нам не заработать даже за сто лет – очень большая сумма. Поэтому поучаствуем в программах и грантах.

КРАСОТУ ПОМОГЛИ РАЗГЛЯДЕТЬ ГОРОЖАНЕ

– У вас и правда очень красиво и романтично.

– Эту красоту нам помогли разглядеть горожане. Приходили и говорили: «Как красиво, не реставрируйте». Ну, мы и подумали: наверное, в этом что-то есть. Хотим некоторые части убранства законсервировать – может, колонны или стены. Конечно, все зависит инженерной составляющей. Зданию 242 года, должно быть безопасно, а не только красиво. Нужны хороший пол, отопление.

– Вы, как любая церковь, зарабатываете пожертвованиями?

– Не только. Мы зарабатываем с мероприятий, продаем билеты и платим налоги. У нас два юрлица: местная религиозная организация и автономная некоммерческая благотворительная организация. Вторую создали как раз для того, чтобы собирать средства на реставрацию и проводить концерты с выставками. На них мы зарабатываем больше всего. Пожертвования тоже принимаем, но они составляют очень незначительную часть.

Храм частенько отказывает в фотосессиях и других мероприятиях: график расписан на два года вперед. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Как вы формируете культурную программу?

– У нас много кто выступал, даже Манижа. Сейчас такие вопросы решает арт-директор. И в последнее время многим желающим выставится у нас или провести, например, фотосессию мы отказываем. Зачастую люди хотят использовать церковное пространство для личного эпатажа. А ведь для съемок приходится закрывать храм для прихожан. Сейчас график выставок расписан на два года вперед. Выставки и концерты должны быть обязательно бомбическими и совпадать с нашими устремлениями. Выбираем всегда что-то околохристианское – скажем, «Реквием» Моцарта. Пока в основном репертуаре, классика и джаз в симфоническом исполнении. А если бы у нас был орган, то мы бы проводили органные концерты.

– На каком этапе восстановление органа?

– Прежде чем его построить, сначала нужно подготовить балкон, где он должен стоять. Да и сам орган мы еще не нашли. Если найдется подходящий, мы его привезем и будем хранить в разобранном виде. Родной орган Анненкирхе во время Великой отечественной войны был перевезен в Дом радио, а потом утрачен. Может, разобрали, может, снаряд попал – в Доме радио его не нашли.

– Каково быть настоятелем храма в XXI веке?

– Я не жил сто лет назад, когда не было интернета и когда люди на паровозах ездили. Я современный человек, хотя СССР и застал. Мне 40 лет. И, по-моему, сейчас отличное время! Есть религиозная свобода, которой раньше не было. Сегодня любой Иванов может быть хоть кришнаитом. И это хорошо.