Полиция брала наркоторговцев «как в кино», собрав пробку вокруг их машины на шоссе под Петербургом

Бойцы отдела по борьбе с наркотиками взяли штурмом машину дилеров. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Настоящую спецоперацию в стиле голливудского боевика провели сотрудники петербургского управления по борьбе с наркотиками. На одном из пригородных шоссе они остановили черный джип, в котором находились организаторы сети по распространению запрещенных веществ.

- Внедорожник, на котором злоумышленники развозили очередную партию наркотиков, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировал образовавшуюся дорожную пробку. В автомобиле были задержаны 25-летний организатор интернет-магазина и его 26-летний подельник, занимавшийся фасовкой и закладкой товара, - сообщает пресс-служба ГУ МВЖ по Петербургу и Ленобласти.

В машине полицейские нашли 35 свертков с мефедроном, приготовленными к закладке по тайникам. В гараже 25-летнего жителя Сестрорецка было найдено еще 4,5 килограмма «наркоты».

По данным оперативников, сеть распространения зелья простиралась на территориях Курортного района Петербурга, а также Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области.

Получив показания от наркоторговцев, полицейские нашли 35 тайников с лежащими в них «закладками».

Обоим задержанным грозят длительные тюремные сроки, статья за незаконное распространение наркотиков предусматривает от 10 до 20 лет за решеткой.