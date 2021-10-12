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Происшествия12 октября 2021 10:29

Полиция брала наркоторговцев «как в кино», собрав пробку вокруг их машины на шоссе под Петербургом

Склад и магазин с запрещенными веществами находился в Сестрорецке
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Бойцы отдела по борьбе с наркотиками взяли штурмом машину дилеров. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Бойцы отдела по борьбе с наркотиками взяли штурмом машину дилеров. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Настоящую спецоперацию в стиле голливудского боевика провели сотрудники петербургского управления по борьбе с наркотиками. На одном из пригородных шоссе они остановили черный джип, в котором находились организаторы сети по распространению запрещенных веществ.

- Внедорожник, на котором злоумышленники развозили очередную партию наркотиков, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировал образовавшуюся дорожную пробку. В автомобиле были задержаны 25-летний организатор интернет-магазина и его 26-летний подельник, занимавшийся фасовкой и закладкой товара, - сообщает пресс-служба ГУ МВЖ по Петербургу и Ленобласти.

В машине полицейские нашли 35 свертков с мефедроном, приготовленными к закладке по тайникам. В гараже 25-летнего жителя Сестрорецка было найдено еще 4,5 килограмма «наркоты».

По данным оперативников, сеть распространения зелья простиралась на территориях Курортного района Петербурга, а также Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области.

Получив показания от наркоторговцев, полицейские нашли 35 тайников с лежащими в них «закладками».

Обоим задержанным грозят длительные тюремные сроки, статья за незаконное распространение наркотиков предусматривает от 10 до 20 лет за решеткой.

Под Петербургом задержали распространителей наркотиков
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
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