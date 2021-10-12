Как научить детей питаться правильно

Прямой эфир радио «Комсомольская правда».

По-прежнему ли полезны овощи и фрукты, так ли вреден фаст-фуд и как можно научить школьника выбирать полезные продукты? Обо всем этом мы поговорим на пресс-конференции «ПП-питание на пятерку» 15 октября 2021 года в 12.00 в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Наши гости: - Марина Коренева, специалист отдела общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга; - Андрей Ким, главный внештатный детский специалист по медпомощи в образовательных организациях Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; - Зинаида Рослова, главный внештатный детский специалист по медпрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; - Евгения Соколовская, врач-педиатр; - Евгения Фалькова, директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России; - Ксения Марсова, эксперт компании «ИнтернетУрок».

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По-прежнему ли полезны овощи и фрукты, так ли вреден фаст-фуд и как можно научить школьника выбирать полезные продукты? Обо всем этом мы поговорим на пресс-конференции «ПП-питание на пятерку» 15 октября 2021 года в 12.00 в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Наши гости: - Марина Коренева, специалист отдела общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга; - Андрей Ким, главный внештатный детский специалист по медпомощи в образовательных организациях Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; - Зинаида Рослова, главный внештатный детский специалист по медпрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; - Евгения Соколовская, врач-педиатр; - Евгения Фалькова, директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России; - Ксения Марсова, эксперт компании «ИнтернетУрок».

Подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) и смотрите трансляцию в нашей группе Вконтакте и на YouTube-канале.