Готовящиеся массовые расстрелы в школах Петербурга оказались фейком

Школам ничего не угрожает Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В чатах петербургских школ вечером 11 октября быстро распространились сообщения со страшными угрозами. Якобы 10 потенциальных убийц с оружием планируют устроить рейд по местным школам и колледжам.

- Завтра начинают с 8.20», - гласили сообщения.

Там же были перечислены и школы, на которые якобы должны были устроить атаки. Перепуганные родители стали пересылать сообщения друг другу, учителям и звонить в полицию. Вместе с руководством указанных школ и колледжей правоохранительные органы проверили сообщения.

Угрозы оказались фейковыми. По данным комитета по образованию, подобные сообщения получили и родители из других регионов.

- Сейчас комитет по образованию проводит разъяснительную работу с образовательными учреждениями и просит классных руководителей, а также представителей родительских комитетов использовать для информирования родителей только официальные источники, - рассказали «КП-Петербург» в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Единственным реальным негативным последствием угрожающих сообщений стала бессонная ночь родителей и учеников.