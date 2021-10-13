Арт-объект «Место Радости, Красоты и Цвета» создадут в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Нечаянная Радость» представляет проект «Арт-субботник. Преображение городских пространств», получивший грантовую поддержку нового Президентского фонда культурных инициатив.

В СУББОТУ 16 ОКТЯБРЯ С 14:30 ДО 17:00 жители муниципального округа «Дачное», прихожане храма Пресвятой Богородицы Нечаянная Радость и все желающие смогут принять участие в культурно-благотворительной акции «Арт-субботник. Преображение городских пространств». Используя инновационную технологию коллективной живописи художника Гарри Зуха (Игоря Сукманского), участники акции, прежде всего дети и их родители, совместными усилиями создадут на прихрамовой территории (пр. Народного Ополчения, 143) арт-объект «Место Радости, Красоты и Цвета». Раскрасив под руководством автора проекта заранее установленные скульптурные композиции (стилизованные фигуры лошадей), они в процессе совместного творчества сделают еще один уголок города ярким и праздничным. Участники акции также смогут принять участие в играх и конкурсах и получат запоминающиеся подарки от художника.

Ставший уже известным Международный социально-культурный проект Гарри Зуха (Игоря Сукманского, Москва) «Артсубботник. Преображение городских пространств» – это массовая акция по украшению городских объектов (площадей, дворов, стен домов, скверов и пр.) при участии жителей и гостей города. Участникам раздаются краски и кисти, и под руководством художника они раскрашивают выбранные городские пространства. В отличие от нелегальных граффити, Арт-субботник предполагает создание согласованного с городскими властями комплекса монументальных картин и скульптур. Основным объектом массового художественного творчества являются уже известные во многих городах и странах экспрессивно-абстрактные композиции знаменитых «зуховских лошадок», которые активно захватывают мир. Их можно встретить повсюду – в Германии, Непале, Шри-Ланке, Габоне и, конечно, во многих городах России.

Арт-субботник, как сеанс арт-терапии, переводит фокус общественного внимания с надуманных проблем современного мира и напоминает об истинных человеческих ценностях – взаимопомощи и красоте.

ВАЖНО: в акции «Арт-субботник» смогут принять дети с особенностями развития, в том числе на колясках. Им помогут волонтеры муниципального округа «Дачное», получившие специальный инструктаж.

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Партнеры проекта: ПМРО «Приход храма в честь святых жен-мироносиц», Всероссийская общественная организация «Александро-Невское Братство», НПФ «ВАПА»