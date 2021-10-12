От Калининграда до Владивостока: в Казань съехались футбольные болельщики всей страны

Фанаты собрались на турнир отборочного этапа ЧМ-2022. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тысячи километров преодолели футбольные болельщики, чтобы попасть на турнир отборочного этапа ЧМ-2022 в Казани. Матч России и Словакии объединил поклонников из 47 регионов России.40% туристов приехали из Москвы и области, 11% из Санкт-Петербурга, 7 % из Нижнего Новгорода.

Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на «Ак Барс Арене»8 октября 2021 года в период с 21:00 до 23:59.

Помимо соседних и регионов Центральной России к футбольному празднику также присоединились жители отдаленных от Татарстана территорий, в том числе, Дальнего Востока – в Казань приехали гости из Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского краев. Туристы активно болели за сборную страны на стадионе и онлайн. За время игры путешественники – клиенты МегаФона израсходовали треть от всего объема интернет-трафика на «Ак Барс Арене».

Самыми интернет-активными стали гости из Карелии – в среднем на одного абонента из этого региона пришлось около300 МБ данных, ЯНАО и Калининградской области – через их смартфоны прошло примерно 200 МБ трафика. Напряженная играна поле не способствовала телефонным разговорам, тем не менее, болельщики из Ингушетии успели потратить несколько минут на общение с близкими.

За время матча жители и гости республики загрузили на стадионе более 260 ГБ. Свыше 40% всего интернет-трафика зрители спортивного матча израсходовали на загрузку и просмотр видео в Instagram, TikTokи, YouTube. Отправлять сообщения и открытки болельщики предпочитали в Telegram.