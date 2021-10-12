«Он лежал в реанимации на кислороде»: в музее Ахматовой рассказали, что пропавший кот мог погибнуть в чужих руках

Ося жил в музее 13 лет. Фото: vk.com/akhmatova.museum

В музее Анны Ахматовой в Петербурге рассказали, почему так сильно переживали из-за пропавшего кота. Ося жил в стенах учреждения уже 13 лет, но сотрудников больше всего тревожило здоровье питомца. И когда он исчез, те не находили себе место и даже обратились в полицию.

Рыжик, которого назвали в честь Бродского, последние пару лет страдает от сердечных болезней. Год назад сотрудникам пришлось буквально возвращать животное с того света. Тогда ему и поставили диагноз тромбоэмболия.

- Охранник как-то сказал, смотрите Осе плохо. Он полз на передних лапах и кричал, но потом отлежался и все обошлось. Через какое-то время это снова повторилось и кот попал в клинику парализованный. Он лежал на кислороде в реанимации. Ветеринар предлагал нам эвтаназию, мы отказывались, - вспоминает сотрудница музея Галина Артеменко. - Он постепенно начал подниматься на ноги.

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Спустя несколько месяцев, на удивление врачей, Ося снова начал ходить. Но сотрудники музея все равно соблюдали специальную диету для кота и следили за дыханием, давая ежедневные лекарства. Без них ситуация могла повториться или рыжик мог и вовсе погибнуть.

К счастью, музейного кота вернули в родные стены спустя трое суток. Его уже обследовали ветеринары.

Напомним, кота из музея Анны Ахматовой в Петербурге забрали ночью 8 октября. В это время Ося сидел на крыльце учреждения, а прохожая решила, что он бродячий. После того, как о пропавшем коте написали все сами города, "похитительница" вернула мурлыку домой.