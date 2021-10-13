«Умирала там, вспоминая Андрея»: Алиса Казьмина съехала с коттеджа Аршавина вместе с детьми

Бывшая жена Аршавина нашла новый дом для своих детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ/ Артем КИЛЬКИН

Тяжелобольная экс-жена Андрея Аршавина съехала из общего дома вместе с детьми. Алиса Казьмина не хотела покидать коттедж, где они жили с футболистом. Но после развода выяснилось, что недвижимость в Петербурге принадлежит матери звезды «Зенита». Начались суды.

Кроме того, после того как Казьмина родила Ашавину дочь, проблемы начались не только в личной жизни, но и со здоровьем. У Алисы нашли страшную болезнь, которая обезобразила ей лицо. Сейчас она осталась без половины носа. Суд позволил бывшей жене футболиста остаться там на полгода. В октябре им все-таки пришлось покинуть коттедж.

- Я пережила кому, сепсис, порядка 6 операций, полного разрушения лица, но не думала, что меня сломает прощание с домом, это в ответ тем, кто говорил это не ее дом, у нее большие алименты снимет другой. И я умирала там, по-настоящему уезжая, вспоминая слова Андрея, я никогда не заберу у тебя дом, уйдя сам. В этом доме не было ни ссор, ничего плохого, он был построен пока смерть не разлучит вас. И то, что выгнали семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, были мужем и женой, а выгнала свекровь, только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни, не остановил ее, я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать жить нам там или уйти, - рассказала Алиса в Instagram.

Как сообщила Аршавина, она сняла для детей новый дом в Петербурге.

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году. Футболист ради новой супруги оставил беременную Юлию Барановскую. Но брак тоже продлился недолго: бывший нападающий «Зенита» изменил жене, после рождения общей дочери Ксения.