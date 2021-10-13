Куда жаловаться на холод в квартире в Санкт-Петербурге: Полезные телефоны по районам города

Куда жаловаться на холод в квартире в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопительный сезон в Петербурге начался с середины сентября 2021 года. Однако, по разным причинам, в жилых домах может быть прохладно. Узнать причину отключения батарей очень просто. Рассказываем, куда жаловаться на холод в квартире в Санкт-Петербурге. Публикуем список полезных телефонов по районам.

В Петербурге работают телефоны "горячих линий" по вопросам отопления. Пожаловаться на холод можно напрямую в Жилищный комитет по телефону 710-44-51 с 9:00 до 21:00. Однако также есть телефоны "горячих линий" по районам Северной столицы:

ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409-71-21;

ГКУ ЖА Василеостровского района: 323-20-38;

ГКУ ЖА Выборгского района: 417-66-58;

ГКУ ЖА Калининского района: 542-26-18;

ГКУ ЖА Кировского района: 252-25-64 (с 9:00 до 18:00), 252-65-23 (с 18:00 до 9:00);

ГКУ ЖА Колпинского района: 461-78-51;

ГКУ ЖА Красногвардейского района: 241-59-96;

ГКУ ЖА Красносельского района: 241-38-03;

ГКУ ЖА Кронштадтского района: 435-01-24 (с 9:00 до 18:00), 435-33-96 (круглосуточно);

ГКУ ЖА Курортного района: 437-07-74 (с 9:00 до 18:00), 437-37-00 (г. Сестрорецк, круглосуточно), 433-81-40 (г. Зеленогорск, с 9:00 до 18:00);

ГКУ ЖА Московского района: 241-36-65;

ГКУ ЖА Невского района: 412-33-37 (круглосуточно), 242-39-27 (с 9:00 до 18:00);

ГКУ ЖА Петроградского района: 241-22-22;

ГКУ ЖА Петродворцового района: 409-72-75;

ГКУ ЖА Приморского района: 576-46-29;

ГКУ ЖА Пушкинского района: 241-39-81 (с 9:00 до 18:00), 241-39-80 (круглосуточно);

ГКУ ЖА Фрунзенского района: 576-53-49 (с 9:00 до 18:00);

ГКУ ЖА Центрального района: 273-15-82 (с 9:00 до 18:00), 272-11-44 (с 18:00 до 9:00).

Напомним, что перед тем как звонить и жаловаться на холод, стоит проверить, соответствует ли температура дома с нормами.

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