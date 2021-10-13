«Театральный отец» Евгений Александров отмечает юбилей

Юбилей мастер встретил на сцене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 октября юбилей отметил заслуженный артист России, звезда театра «Буфф», профессор Санкт- Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Евгений Александров. Человеку, который сходит с подмостков лишь ради студентов и съемок в кино, исполнилось 60.

Заслуженный артист России и профессор СПбГУП Евгений Александров начал творческий путь 38 лет назад, когда окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, класс Исаака Штокбанта. Вместе с наставником выпуск 1983 года создал знаменитый театр «Буфф». Исаак Штокбант руководил театром более 30 лет, а Александров и его сокурсники продолжают дело учителя и сегодня. Артист оживил для зрителей образы майора Булочкина из «Небесного тихохода» и Карла Х из «Авантюристки», Оберона из «Сна в летнюю ночь» и Дон Жуана в одноименном мюзикле… Ведущий артист театра, десятки блистательных ролей.

В 1986-м Александров дебютировал на телевидении: вел передачу «Кружатся диски» (в дальнейшем программа сменила название на «Тот самый, с попугаем»). За плечами у юбиляра легендарные «Утренняя почта» и «Папа, мама и я - спортивная семья», а также множество ролей в кино - в «Ширли-мырли», «Дон Кихоте и Дон Жуане», «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия» и других.

Еще одна грань таланта Александрова - музыка: он поет современные эстрадные песни и играет на гитаре, трубе и ударных. Немудрено, что именно Александров возглавил курс по специальности «актерское искусство» в СПбГУП и стал одним из ведущих мастеров факультета искусств. В Гуманитарном университете профсоюзов артист преподает с 2005 года.

Александрову покорны любые роли - и лирические, и героические. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выпускники Александрова снимаются в кинофильмах и служат в именитых театрах Петербурга, Москвы и зарубежья. Маститый педагог возглавляет и Театральную школу-студию кафедры режиссуры и актерского искусства имени Корогодского при университете - здесь старшеклассников готовят к поступлению и будущей профессии. Мастерство Александрова ценят не только зрители, ученики и коллеги, но и вся страна. В 2014-м артиста наградили орденом Дружбы, а этой весной за вклад в развитие культуры и искусства его отметил благодарностью президент России. - Я мечтаю сыграть Короля Лира. Но для этого надо еще немного постареть! - улыбается юбиляр. - А еще я очень хочу, чтобы театр продолжал нести добро в зрительный зал и делал всех нас лучше.

Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, заслуженный артист России, ректор СПбГУП: - Евгений Геннадьевич - замечательный актер и мастер отечественной театральной педагогики. И со сцены, и в университетском классе он служит добру, утверждает в жизни подлинные ценности великой российской культуры.

СКАЗАНО УЧЕНИКАМИ

Владислав БУКАТКИН, актер Национального академического русского театра драмы имени Лермонтова (Казахстан), выпускник СПбГУП 2016 года: - Постоянно вспоминаю уроки Александрова - и до меня постепенно доходит, какие важные вещи он в нас вложил. Будучи действующим артистом, Евгений Геннадьевич учил и теории, которая стала фундаментом, и тому, что на сцене нужно прямо сейчас. Мы ходили на его спектакли и смотрели, как собственные лекции он воплощает на практике. Прошло столько лет, а я продолжаю постигать его как педагога. Он сумел к каждому подобрать ключик, стать проводником в мир театра. Меня он своей харизмой буквально толкнул в профессию. Благодаря учителю я стал артистом!

Николай КОЛОСОВ, артист Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Акимова, выпускник СПбГУП 2021 года: - Евгений Геннадьевич - мой театральный отец, с ним всегда было интересно. Хотя поначалу, на первом курсе, было тяжело: мы занимались до 10- 11 часов вечера и под конец, когда глаза уже закрывались, Евгений Геннадьевич бодрил нас своим мощным и энергичным «Хватит спать!». Он не строгий, но требовательный - и к себе, и к другим. Всегда повторяет, что в нашей профессии нужно, светя другим, сгорать самому: «Актеры как врачи: главное - не навредить».