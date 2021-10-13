«Подсознание может все»: Какие книги выбирают жители Санкт-Петербурга

Какие книги выбирают жители Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург занял вторую строчку рейтинга по доле абонентов, читающих электронные книги на Северо-Западе, уступив только Мурманской области. О том, какие жанры и произведения стали востребованы, рассказали специалисты МегаФона–одного из лидеров телеком-рынка России. Выводы сделаны на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года.

Эксперты отметили, что большинство пользователей сервиса в Санкт-Петербурге предпочитают скачивать и читать электронные книги, а не их аудиоверсии. Это следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов и планшетов достаточно высокого уровня для комфортного чтения – в настройках есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, мерцание практически не ощущается.

Среди более чем 35 тысяч скачанных книг, треть из которых приходится на аудиоформат, больше всего петербуржцы увлечены фэнтези, современными детективами и современной русской литературой.

Самым востребованным произведением с начала года стало «Подсознание может все» Джона Кеха. На втором и третьем месте расположились мировой бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и «Сила подсознания, или «Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспензы. Четвертую и пятую строчку заняли «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза и «Пять языков любви» Гэри Чепмена.

При этом в общем объеме скачанных книг аудитория отдает предпочтение детективам и любовным романам.