14 октября в российский прокат выходит фильм «Королевская игра».

14 октября кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает в прокат фильм «Королевская игра» (Schachnovelle). Это выдающаяся история противостояния человека и системы, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера. Это захватывающая история всепоглощающей шахматной одержимости. Картина является амбициозной экранизацией «Шахматной новеллы» — последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. В Германии фильм «Королевская игра» уже попала в списки лучших фильмов года: лента получила семь номинаций на премию Немецкой киноакадемии.

Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в Австрии, которую со дня на день должны оккупировать нацисты. Главный герой, юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи), вместе с женой (Биргит Минихмайр) пытается бежать из страны, но не успевает – его арестовывает новый руководитель венского отделения гестапо Франц-Йозеф Бём (Альбрехт Шух). Он хочет выведать у Бартока конфиденциальную информацию о его клиентах, среди которых немало представителей аристократии. Юрист отказывается ее выдавать. В наказание его помещают в одиночное заключение в роскошный номер отеля «Метрополь», где герой, теряя счет дням, начинает медленно сходить с ума. Спасает его только случайно украденная книга о шахматах.

Режиссер Филипп Штёльцль, начинавший карьеру как постановщик видеоклипов для Мадонны, Rammstein, A-ha и Garbage, в Германии считается мастером зрительского кино. В числе его работ – биографическая драма «Гёте!», в которой немецкий классик представал не седовласым старцем, а юным красавчиком, и англоязычный «Лекарь. Ученик Авиценны» о приключениях средневековых врачей. «Шахматную новеллу» Цвейга режиссер впервые прочитал в подростковом возрасте, и уже тогда она произвела на него огромное впечатление. «Она намертво врезалась мне в память и стала одним из тех произведений, которые так или иначе сопровождали меня в течение всей моей жизни», - говорит Штёльцль.

При этом «Королевская игра» — не буквальная экранизация. Она преподнесет немало сюрпризов даже тем, кто хорошо знаком с литературным первоисточником. Сценарий меняет структуру новеллы, чтобы сделать историю еще более увлекательной. Сюжет развивается сразу в двух временных пластах. В одном из них зрители наблюдают за напряженной дуэлью Бартока и его мучителя Бёма, а в другом уже вырвавшийся из плена Барток становится пассажиром трансатлантического лайнера, плывущего в Америку, сражается с чемпионом мира по шахматам, и с каждым ходом его все сильнее охватывает наваждение.

«В переплетении этих двух пластов поначалу есть своя логика, — рассказывает Филипп Штёльцль. – Но чем дольше Барток находится в камере одиночного заключения, теряя связь с реальностью, тем более загадочными становятся события на корабле, и тем больше зрители запутываются в лабиринте, который напоминает удушливые грезы наяву».

Фильм встает в один ряд с другими качественными драмами о масштабных трагедиях XX века – такими, как «Жизнь других», «Бункер», «Пианист», «Список Шиндлера». Однако в ткань исторического кино здесь вплетены элементы других жанров. Оттолкнувшись от реальных событий, «Королевская игра» постепенно погружает зрителя в мир, созданный подсознанием главного героя. Различить в нем фантазии и реальность почти невозможно – тут режиссер Филипп Штёльцль заходит на территорию психотриллера Кафки, Хичкока и Скорсезе («Остров проклятых»). Не стоит забывать и о шахматах. Игра с фигурами на клетчатой доске становится для центрального персонажа фильма такой же одержимостью, как для главной героини нашумевшего сериала «Ход королевы».

Штёльцль признается, что мечтал собрать в фильме блистательный актерский состав. Ему это удалось. Главные роли в «Королевской игре» исполняют немецкоязычные звезды. Йозефа Бартока играет Оливер Мазуччи, знакомый российской публике по культовому сериалу Netflix «Тьма». В роли гестаповца Бёма – Альбрехт Шух, которого немецкие критики называют одним из самых перспективных молодых актеров Германии. В прошлом году он получил сразу две премии Немецкой киноакадемии – за главную мужскую роль («Берлин, Александерплац») и лучшую мужскую роль второго плана («Разрушительница системы»). Это уникальный для этой награды случай. Наконец, роль жены Бартока исполнила австрийская актриса Биргит Минихмайр, обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за фильм «Страсть не знает преград».

О «Шахматной новелле»

В творчестве Стефана Цвейга «Шахматная новелла» играет особую роль. Вскоре после того как Гитлер пришел к власти в Германии, писатель эмигрировал из родной Австрии. Несколько лет он путешествовал по разным странам и в итоге осел в Бразилии. Эмиграция не принесла ему счастья. Вторую мировую войну Цвейг воспринимал как катастрофу для Европы, как уничтожение всего, что было ему дорого. «Шахматная новелла», отразившая эти чувства, стала его последним произведением. Он дописал ее в феврале 1942 года, отвез три машинописных экземпляра на почту и на следующий день вместе с женой принял смертельную дозу снотворного.

За годы, прошедшие с момента первой публикации, «Шахматная новелла» удостоилась множества самых разных трактовок. Ее рассматривали и как историю о противостоянии европейского интеллектуала и ограниченного идеологией национал-социалиста, и как притчу о цене гениальности, и даже как шахматное пророчество: великий советский гроссмейстер Михаил Ботвинник считал, что в новелле Цвейг отчасти предсказал появление такого необычного шахматиста, как Бобби Фишер.

Фильм, подобно книге, тоже оставляет пространство для зрительских интерпретаций. По мнению авторов, несмотря на то что произведению Цвейга скоро исполнится 80 лет, оно ничуть не утратило своей злободневности. «Это история о человеке, который сражается с абсолютным злом. Но поначалу его не воспринимают всерьез, — говорит продюсер картины Тобиас Уолкер. — Похожие события сейчас происходят и в Германии, и по всему миру. Поэтому призывы противостоять злу, призывы не соглашаться со злом и даже призывы пожертвовать собой в борьбе с ним сейчас еще актуальнее, чем когда-либо прежде».

«Штёльцль уверенно и элегантно адаптирует последний, законченный уже в бразильской эмиграции роман Стефана Цвейга, сплетает реальность и галлюцинаторные игры разума в динамичное зрелище… Обращаясь к классике, Штёльцль метко попадает в современность, где слово «изоляция» приобрело болезненную актуальность», - кинокритик Вадим Рутковский.

Синопсис

Нотариус Йозеф Барток – эмигрант, бегущий с захваченной нацистами родины. Прежде, чем оказаться на корабле в Америку, в родной Вене Барток подвергся заключению и допросам. Сохранить молчание и, насколько возможно, рассудок помогает ему томик с легендарными шахматными партиями. И теперь, находясь на корабле, Йозеф вступает в поединок с чемпионом мира.

Справка

ФИЛИПП ШТЁЛЬЦЛЬ (Режиссер)

Родился в Мюнхене в 1967 году. Карьеру начал в театре: он работал художником-постановщиком и художником по костюмам в мюнхенском Каммершпиле. В режиссуру пришел в 1997 году. Начинал со съемок рекламных роликов и музыкальных клипов. Много работал с группой Rammstein. Также снимал клипы для Мадонны, Мика Джаггера, Evanescence, A-ha и Garbage. Штёльцль сохранил любовь к театру, поэтому сейчас по-прежнему не только снимает фильмы, но и ставит спектакли.

Дебютом режиссера в кино стала снятая в 2005 году картина «Baby». Его второй фильм, «Северная стена» (2008), имел огромный кассовый успех. Вдобавок к нескольким национальным и международным номинациям он также получил премию Немецкой киноакадемии за лучшую операторскую работу и награду немецких критиков за лучший сценарий. Далее последовала череда признанных фильмов, включая «Гёте!» (2010) и экранизацию мирового бестселлера «Лекарь. Учитель Авиценны» (2013), который привлек внимание нескольких миллионов немецких кинозрителей.

Самым недавним фильмом-хитом Штёльцля является музыкальная экранизация 2019 года с большим количеством знаменитостей «Я никогда не был в Нью-Йорке». За этот фильм режиссер был удостоен особой награды на вручении Баварской кинопремии. В 2016 году режиссер вдохнул новую жизнь в Виннету, литературного героя Карла Мая, создав приключенческий фильм в трех частях «Виннету - Миф жив». Новая экранизация была выпущена для канала RTL.

ОЛИВЕР МАЗУЧЧИ (Йозеф Барток)

Родился в 1968 году в Штутгарте. Изучал драматургию и актерское мастерство в Берлинском университете искусств, после чего начал успешную театральную карьеру. Работал в театрах Базеля, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бохума, Цюриха. Принимал участие в Зальцбургском фестивале (в 1999 и 2007 гг). С 2009 по 2015 гг. – член труппы прославленного венского Бургтеатра.

Прорывом харизматичного актера в кино стала сатирическая роль Адольфа Гитлера в экранизации бестселлера «Он снова здесь» режиссера Давида Внендта. Фильм вышел в 2015 году. Он имел огромный кассовый успех и получил восторженные отзывы кинокритиков. Сам Оливер Мазуччи был номинирован на премию Немецкой киноакадемии.

В 2016 году Мазуччи получает телевизионную роль Безобразного Джо в трилогии «Виннету – Миф жив» режиссера Филиппа Штёльцля. Также актер снимался в политическом триллере «Смертельные секреты» постановщицы Шерри Хорман. В 2017 и 2018 годах он также играл в популярном немецком сериале «4 квартала». Международную известность ему принесла роль путешествующего во времени полицейского Ульриха Нильсена в первом немецком сериале Netflix «Тьма», режиссером которого является Баран бо Одар. Позже Мазуччи можно было увидеть вместе с Надей Уль, Барбарой Ауэр и Николетт Кребиц в мини-сериале из трех частей от канала ZDF под названием «Цена свободы», а также в телефильме «Игра» режиссера Филипа Коха. Кроме того, Мазуччи вместе с Морицем Бляйбтроем сыграл главную роль в эпизоде популярного сериала «Оттенки греха». В числе его последних работ – сериал Netflix «Племена Европы» и биографическая драма «Фассбиндер» о лидере Нового немецкого кино 70-х, режиссере Райнере Вернере Фассбиндере.

АЛЬБРЕХТ ШУХ (Франц-Йозеф Бём)

Родился в 1985 году в Йене. Карьеру начал в 2001 году на сценах Йены, Лейпцига, Берлина и Вены. Параллельно учился в Университете музыки и театра имени Феликса Мендельсона Бартольди в Лейпциге. Считается одним из самых талантливых и успешных немецких актеров своего поколения.

В 2020 году внимание публики и критиков привлекла его роль в новой экранизации романа Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац», выполненной режиссером Бурханом Курбани. В этой картине Шух сыграл невротичного наркоторговца Райнхольда. За год до этого в Германии также прогремела социальная драма Норы Фингшайдт «Разрушительница системы», в которой актер убедительно изобразил социального работника, умеющего находить подход к трудным подросткам. Премьера обеих картин состоялась с разницей в год в конкуре Берлинского кинофестиваля. Обе роли принесли Шуху награды Немецкой киноакадемии: он стал первым актером, одновременным получившим призы и за главную роль, и за роль второго плана.

Альбрехт Шух много работает на телевидении. Он играл в сериалах «Плохие банки», «54 часа», «Место преступления», «Телефон полиции – 110». Является лауреатом Немецкой телевизионной премии, премии «Золотая камера» и премии «Гримме» - трех самых престижных наград немецкоязычного ТВ. В 2021 году начал сниматься в новой экранизации знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».

БИРГИТ МИНИХМАЙР (Анна Барток)

Родилась в австрийском городе Линце в 1977 году. Училась актерскому мастерству на Семинаре Макса Рейнхардта в Вене, где ее мастерами были знаменитые австрийские актеры Инге Конради и Клаус Мария Брандауэр. Уже во время учебы попала в труппу венского Бургтеатра. Так началась ее выдающаяся театральная карьера. В последующие годы играла в театрах Берлина, Мюнхена, Гамбурга, Цюриха и Дуйсбурга. В числе режиссеров, с которыми она работала, - Франк Касторф, Люк Бонди, Клаус Мария Брандауэр, Димитер Гочефф, Рене Поллеш и Мартин Кушей.

За свои выступления Биргит Минихмайр получила множество наград. Она четыре раза становилась лауреаткой австрийской театральной премии «Нестрой», в 2009 году была названа актрисой года. В 2013 году удостоилась награды Курта Майзеля. В 2009 году за роль в любовной драме «Страсть не знает преград» немецкой постановщицы Марен Аде Минихмайр получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Ее партнером по фильму стал немецкий актер Ларс Айдингер. Несколько раз актриса выдвигалась на премию Немецкой киноакадемии. Заветная статуэтка досталась ей в 2018 году за лучшую женскую роль второго плана в биографической драме Эмили Атеф «3 дня с Роми Шнайдер». В 2017 году Минихмайр была членом жюри международного фестиваля в Локарно.

Кинокарьера Биргит началась в 2000 году с роли дочери Бертольта Брехта Барбары в фильме «Прощание» режиссера Яна Шютте. После этого её игру можно было наблюдать в театральной экранизации «Мнения сторон» режиссера Иштвана Сабо. Минихмайр считается ведущей австрийской актрисой. Она играла во многих знаковых немецкоязычных фильмах последних 20 лет, таких как «Бункер» Оливера Хиршбигеля, «Белая лента» Михаэля Ханеке, «Парфюмер» Тома Тыквера, «Цветение сакуры» Дорис Дёрри, «Сострадание» Маттиаса Гласнера. В 2015 году актриса снялась в российской военной драме «Милый Ханс, дорогой Петр». Картину поставил режиссер и сценарист Александр Миндадзе. Фильм получил высокие отзывы критиков.

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Про:взгляд – независимая кинопрокатная компания, один из лидеров в сегменте фестивального кино и арт-мейнстрима. Резонансные фильмы, выверенная отборочная политика и особый взгляд на рыночный потенциал авторского кино позволяют компании иметь узнаваемый почерк для зрителя и оставаться заметными на рынке, пользуясь доверием ведущих сейлз-компаний и продюсеров. С 2013 года в дистрибуции компании Про:взгляд – фильмы смелые, свободные и вызывающие, созданные вне рамок и канонов: «Паразиты», «Синонимы», «Аритмия», «Пугало», «Человек из Подольска», «Сквозь снег», «Портрет девушки в огне», «Человек, который удивил всех», «Кислота», «Пылающий», «Коммивояжер», «Поезд в Пусан», «Мамочка» и другие.