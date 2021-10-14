Ленобласть получит 8,7 миллиарда рублей на строительство дорог

Вложить деньги в магистрали и развязки планируют в ближайшие годы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три крупнейших дорожных проекта Ленинградской области будут реализовывать на федеральные кредитные средства. Правительство России одобрило заявку 47-го региона и выделит деньги на обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, новый выезд из Кудрово и расширение Колтушского шоссе.

В сумме Ленобласть получит 8,7 миллиарда рублей под три процента годовых.

- Ленинградская область ведет активное дорожное строительство. Это и новые объекты (ТПУ, развязки), и реконструкция имеющихся участков. Область в лидерах по строительству жилья. Поэтому мы одобряем заявку на кредит 8,7 миллиарда рублей, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Срок кредита - 15 лет, но погасить его можно и досрочно. Средства поступят в областной бюджет в ближайшие два года. Какую сумму придется добавить к заемным средствам, станет понятно после окончательного утверждения всей документации.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко все три дорожных проекта крайне важны для дальнейшего развития Санкт-Петербургской агломерации.

- Благодаря федеральной поддержке мы разгрузим Токсовское шоссе, сделаем новый путь из Кудрово в сторону города и обеспечим удобный подъезд к Колтушам через Янино, где сейчас мы ведем расширение дороги, - резюмировал Александр Дрозденко.

Приступить к строительству дорожных объектов планируют в ближайшие несколько лет.

- Обход Мурино «справа»

2,2 млрд рублей

Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта предполагает стройку дороги вокруг восточной части молодого города. Новая дорога растянется примерно на восемь километров и возьмет на себя большую часть трафика загруженного Токсовского шоссе, выведя транзитный транспорт за пределы жилых кварталов. Путь планируют проложить по землям Ржевского полигона - вопрос уже урегулировали с Министерством обороны. А вот совместная работа с соседом-Петербургом еще продолжается: половину трассы до реки Охты предстоит запроектировать и построить в черте города.

- Развязка в Кудрово

4 млрд рублей

Развязка с Мурманским шоссе в Кудрово предусматривает пробивку Центральной улицы к шоссе и реконструкцию развязки у торгового комплекса «МЕГА». В будущем на окраине активно развивающегося города появится транспортно-пересадочный узел. Предварительно он включит выезд на федеральную трассу «Кола», станцию метро «Кудрово» и остановки наземного транспорта.

- Реконструкция Колтушского шоссе

2,5 млрд рублей

Продолжение реконструкции Колтушского шоссе - это дальнейшее расширение важнейшей региональной трассы от Суоранды до Колтушей. Ежедневно ею пользуются 30 тысяч автомобилей, часть из которых большегрузы. Сейчас работы по заказу «Ленавтодора» кипят на соседнем участке - от КАД до Суоранды. Цель - ликвидировать «бутылочное горлышко» на въезде в город. Для этого вместо старой двухполосной дороги обустраивают четырехполосную с современным освещением, удобными остановками общественного транспорта и тротуарами.