Губернатор Ленобласти - о новом созыве парламента: «Мы одна команда»

ЗакС в седьмом созыве обновился и помолодел. Александр Дрозденко видит в этом сплошные плюсы. Фото: Олег ЗОЛОТО

4 октября депутаты нового созыва областного Законодательного собрания провели первое (а заодно сразу и второе) заседание в парламентском сезоне. Открывал собрание по традиции старейший законотворец - 72-летний Вадим Густов. Политик со стажем, в 90-х он два года возглавлял 47-й регион, затем был заместителем председателя Правительства России и членом Совета Федерации. В областном парламенте Густов уже третий созыв.

Еще одна традиция - присутствие на первом заседании губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Он отметил, с предыдущим созывом у правительства сложилась конструктивная и успешная работа, и выразил надежду, что в ближайшие несколько лет этот вектор не изменится.

- Правительство и Законодательное собрание области хоть и представляют разные ветви власти, но это одна команда. Команда, которая должна работать на результат в интересах наших жителей, - подчеркнул Дрозденко.

Областной парламент в новом созыве серьезно обновился и значительно помолодел.

- Сплав молодости и опыта позволит ввести новые идеи в работу депутатского корпуса, а более опытные парламентарии помогут молодым адаптироваться к работе, - добавил глава региона.

Губернатор отметил, задач будет немало. Первые из них организаторские: депутаты выбрали спикера. Кандидатуры были яркие: председатель прошлого сезона Сергей Бебенин, переживающая за гендерное неравенство в политике Валерия Коваленко и один из самых молодых депутатов Дмитрий Звонков. Со значительным перевесом победил Бебенин.

- Главное для нас - это комфорт и благополучное, удобное проживание наших жителей на территории, обеспеченное всем тем, что должно обеспечить государство и действующая власть, - отметил свежеизбранный спикер.

Заместителями председателя избрали Татьяну Тюрину и Саяда Алиева. А через три дня депутаты собрались снова, на внеочередные третье и четвертое заседания. Дрозденко снова присутствовал - представлял парламентариям Евгения Барановского как кандидата на должность своего заместителя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Петербуржцам он знаком как замглавы Комитета по строительству Смольного - с этой должности чиновник и перешел в областной аппарат.

- За время прихода Евгения Петровича к нам в правительство уже сделано многое, - пояснил Дрозденко. - Количество обманутых дольщиков уменьшилось почти на 5 тысяч человек, и это хорошие результаты. Вторая проблема, которую уже поднял Евгений Петрович, - сбалансированное и комплексное развитие региона.

КСТАТИ

Одна из главных задач депутатов в ближайшее время - принять бюджет области. В конце сентября его проект представили в областном правительстве и вскоре внесут на рассмотрение парламентариев.

В 2022 году Ленинградская область планирует заработать 160,7 миллиарда рублей и потратить 164,1 миллиарда. Дефицит бюджета составит 3,4 миллиарда рублей. Областной бюджет сохранит социальную направленность: больше половины расходов пойдут на образование, здравоохранение и социальную поддержку ленинградцев.

- Следующий год будет непростым, - признает глава комитета финансов Роман Марков. - Но я уверен, мы сумеем поддержать сбалансированность бюджета и обеспечить в полном объеме выплаты всех публичных нормативных обязательств.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Новые председатели комиссий:

- по бюджету и налогам - Николай ПУСТОТИН

- по экономике, собственности, инвестициям и промышленности - Александр РУССКИХ

- по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству - Андрей ЛЕБЕДЕВ

- по ЖКХ и ТЭК - Михаил КОЛОМЫЦЕВ

- по экологии и природопользованию - Андрей ГАРДАШНИКОВ

- по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу - Василий РЫЖКОВ

- по здравоохранению - Александр ПЕТРОВ

- по законодательству, регламенту и депутатской этике - Вадим ГУСТОВ

- по МСУ, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе - Дмитрий РЫТОВ

- по законности и правопорядку - Олег ПЕТРОВ

- по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи - Марина ЛЕВЧЕНКО

- по социальной политике и трудовым отношениям - Татьяна БЕЗДЕТКО.

Чего ленинградцы ждут от властей? Спросили у экспертов и читателей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А чего вы ждете от властей?

Елена УРУСОВА, председатель Совета ветеранов Кобринского сельского поселения:

- Перед властями ставятся реальные задачи, которые выполняются. Но, как и везде, хочется много - получается мало. Тем не менее, постепенно видно, как все становится лучше. Например, во многих районах есть проблемы с медициной, но при этом в больницы стараются приглашать новых врачей. Конечно, всегда найдутся люди, которые безалаберно относятся к своей работе, хамят посетителям - от этого никуда не денешься.

Евдокия АСКАРНЕ, ветеран труда, поселок Прибытково:

- В первую очередь хочется, чтобы нормализовалась работа медпункта. Вот мне, пожилому человеку, просто некуда бежать со своими проблемами. Отправляют в больницу соседнего города, но я не могу добраться туда с больными ногами, а пенсия не такая большая, чтобы нанимать машину. Аптек тоже нет - даже с головной болью никуда не пойдешь. Хорошо хоть волонтеры помогают.

Анна ГРАДОВИЧ, заведующая Карташевским культурным клубом:

- Есть много проблем, на которые властям стоит обратить внимание. Например, здравоохранение. Мы столкнулись с тем, что просто не можем взять больничный или попасть на прием к врачам. В поселковых больницах работают два медика из положенных пяти. Оставляют желать лучшего и дороги, мало школ и не везде есть газ.

Оксана ЮРКОВА, гид по Выборгу:

- Первое, что меня волнует, - это банальное отсутствие туалетов в туристических местах и самом городе. При этом ларьки с кофе стоят на каждом углу. Я вожу группу по Выборгу, мы заходим и в парк Монрепо, там к туалетам вообще невозможно подойти, а куда деваться? Волнует и реставрация и ремонт зданий. Даже в моей парадной ремонта не было лет сорок. Крышу сделали, но в первый же дождь жители верхних этажей собирали капли в тазики.

Ирина МИХАЙЛИНА, начальник почтового отделения поселка Вырица:

- Наша главная проблема - это нехватка рабочих кадров. Почтовые участки «голые», потому что нет почтальонов и операторов. Вся молодежь рвется в город, потому что не хочет работать за копейки. А те, кто все же остаются в поселке, не желают ничего делать, и от таких кадров мы вынуждены отказываться сами.