«С искринкой в глазах»: Ленобласть пополнила «Губернаторский кадровый резерв»

Пятерку самых умных и креативных выбрали из 215 кандидатов. Фото: Администрация Ленинградской области

Конкурс «Губернаторский кадровый резерв» еще молодой - в Ленобласти его проводят с 2019 года. Инициатором стал глава региона Александр Дрозденко. Его победителям - прямой путь в правительство области, ведь цель конкурса - найти в регионе перспективных талантливых жителей, способных поработать на благо родной области на руководящих должностях: от начальника сектора до заместителя председателя комитета.

ЛЮДИ СО ЗДРАВЫМИ ИДЕЯМИ

- Мы хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с искринкой в глазах, - сказал глава 47-го региона о конкурсе. - Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди с новыми идеями, чтобы они предлагали свои варианты решения вопросов. Все здравые идеи мы постараемся реализовать в работе.

У конкурса два этапа - муниципальный и региональный, а также пять номинаций, которые обозначили самые актуальные сферы жизни региона: благоустройство, образование, «социалка», экономика, экология. Кстати, по сравнению с прошлым годом номинаций стало меньше.

В 2021-м участвовать в отборе изъявили желание 215 человек. Интересно, что представительниц прекрасного пола было в полтора раза больше, чем мужчин. Самому юному участнику - 22 года, самому возрастному - 54. От кандидатов требовалось знать Конституцию, Устав Ленобласти, законодательство о государственной гражданской службе и местном самоуправлении. Еще от конкурсантов требовалось уметь стратегически мыслить, анализировать информацию, иметь опыт публичных выступлений.

ТЕСТИРОВАНИЯ, СОБЕСЕДОВАНИЯ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

На муниципальном этапе претенденты участвовали в деловых играх и социальных акциях. Одну из них посвятили Году чистой воды. Конкурсанты проходили дистанционное психологическое тестирование, а на финишном этапе участвовали в индивидуальных собеседованиях. Комиссия оценивала погруженность кандидатов в проблему, их лидерские качества, знания. Для этого участники рассказывали, в чем видят свою задачу на потенциальной государственной службе.

В региональный этап вышли сто человек со всех районов области. И снова испытания - онлайн-тестирование на лидерские качества, собеседование в формате видеоинтервью, а также экзамен на знания законов, русского языка, истории, географии и социально-экономического положения родной области.

Два часа, мешки, перчатки, мусор и арт-объект на выходе — так прошел эко-марафон в Свирьстрое. Фото: Администрация Ленинградской области

К полуфиналу количество счастливчиков сократилось вдвое - до пятидесяти. Но меньше заданий не стало, конкурс только набирал обороты. Например, в середине сентября будущие лидеры приехали в Свирьстрой, где участвовали в экомарафоне с элементами спортивного ориентирования: два часа, мешки, перчатки и куча мусора на территории поселка. Из собранного хлама, кстати, получились неплохие арт-объекты.

А еще с полуфиналистами встретился губернатор. Он поделился своими секретами лидерства.

- Команда должна быть сбалансирована, - пояснил свою позицию Александр Дрозденко. - Любая команда - это сплав опыта и молодости. Я часто меняю состав правительства, меня многие за это ругают, но я считаю так: как организму нужно обновление крови, так и команде нужны новые лица. Основные качества управленцев - амбициозность, самокритичность и желание развиваться.

Уже на этом этапе конкурсанты смогли продемонстрировать действующей власти свои проекты. Один был посвящен насилию в семье, другой - вовлечению местных жителей в благоустройство территорий.

ШАНС НА РАЗВИТИЕ

В финал в итоге вышли двадцать пять человек. Из них определили пятерых победителей. Каждый из них защищал проект по своей номинации и оказался лучшим среди соперников. Среди победителей, например, глава Плодовского сельского поселения Антон Подрезов. Он занял эту должность лишь в июне, но уже очертил ряд проблем. Основной сферой активности местной власти Подрезов считает благоустройство, уличное освещение, дороги. А еще надо разобраться с вывозом мусора, построить газопровод... В общем, дел много.

В номинации «Образование» сразу двое победителей. Жанна Смирнова училась в светогорской школе, а теперь здесь же преподает. Уверена, современной педагогике нужен креативный подход, но в рамках академических знаний.

Претенденты продемонстрировать свои проекты в пяти номинациях. Фото: Администрация Ленинградской области

- Наблюдая за конкурсом, я убедился, что каждый из вас хочет менять мир вокруг себя к лучшему, - поздравил победителей губернатор. - Наша же задача, как действующих управленцев, не упустить вас и дать вам возможность расти, развиваться и почувствовать, что вы нужны и власти, и обществу - жителям Ленинградской области.

Чтобы «не упустить», в областной администрации приняли важное решение - включить в губернаторский кадровый резерв не только победителей, но и призеров конкурса, которые заняли вторые и третьи места. Остальных финалистов, если они согласятся, включат в другой резерв - управленческих кадров Ленинградской области.

- Это откроет им возможности трудоустройства на руководящие должности в регионе, - говорят в областной администрации.

СКАЗАНО!

«Для меня важно, чтобы конкурс давал участникам возможность развиваться, двигаться вперед, менять себя. Важно, чтобы как можно больше жителей Ленобласти видели положительную динамику, пусть в малом. Важно, чтобы как можно больше людей могли внести вклад в эти изменения. Уверен, чем больше активных и неравнодушных жителей области пройдет через конкурс, тем больше будет позитивных изменений».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)

ПЬЕДЕСТАЛ

Кто победил в конкурсе

«Комфортная городская среда, благоустройство»

Антон ПОДРЕЗОВ, глава администрации Плодовского сельского поселения (Приозерский район)

«Современное образование»

Наталья ЕРМЕЙЧУК, член молодежного правительства Ленобласти, педагог Киришского политехнического техникума (Киришский район)

Жанна СМИРНОВА, учитель истории и обществознания светогорской школы (Выборгский район)

«Социальная реформа»

Всеволод БОЙКО, главный специалист комитета социально-экономического развития Тосненского муниципального района

«Экология, обращение с отходами»

Алексей РОМАНОВ, Ломоносовский район