Ленобласть готовится к переписи населения

Провести «ревизию» россиян должны успеть за 30 дней. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Ленинградская область и вся страна готовятся к Всероссийской переписи населения. Масштабную ревизию граждан отсрочили на год из-за пандемии. Это позволило продумать все мелочи: уже подготовили целую армию переписчиков, главным оружием которых станут планшет и улыбка.

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?

Для чего вообще нужна перепись населения? Цель глобальная - помочь улучшить качество жизни людей. Планирование социального и экономического развития России и отдельных ее регионов выполняют на основе данных, собранных переписчиками. Эта информация позволяет государству составить портрет россиянина, оценить, какова структура нашего населения по национальности, семейному составу, образованию, занятости, доходам.

- Изменения за прошедшие 11 лет с момента проведения переписи 2010 года колоссальны. За это время в Ленинградской области ввели в строй 46 процентов нового жилого фонда (это 38 тысяч квартир). Велики и масштабы миграционных модификаций. Переезд в наш регион людей на постоянное место жительства в 90 процентах случаев связан с внутрироссийской миграцией. Влияют на заселенность и потоки между Петербургом и областью. Есть, например, места в Ленобласти, которые становятся совсем безлюдными, и с этим ничего не поделаешь. Происходит массовый процесс урбанизации, растут такие города, как Всеволожск и Гатчина. И как тут дать точную оценку распределения численности населения и его качественного состава? Только перепись позволит нам все верно оценить - другого источника нет, - рассказал руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Никифоров.

Статистика - своеобразный мост времени, летопись, адресованная не только нам, но и нашим потомкам. От первой переписи, проведенной 28 января 1897 года в Российской империи, нас отделяет 124 года. Двенадцатый по счету раунд, перенесенный на год из-за пандемии, начнется уже в эту пятницу, 15 октября, и растянется на 30 дней. Впервые в истории страны марафон переписи будет столь затяжным.

- Перепись населения позволит обновить качественные характеристики населения. Мы уже видим по агломерационной зоне, что статистические данные и численность фактически проживающего населения сильно расходятся. Как только мы получим новые данные, то скорректируем социально-экономическую политику в части развития дорожного хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, поскольку будем понимать, где какое население проживает, в каком количестве и какие услуги ему нужны, - объяснил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Егор Мищеряков.

ПЕРЕПИСЬ ОНЛАЙН И В «РЕАЛЕ»

В 2021 году в традиционную процедуру переписи включат новые приемы опроса - цифровые. Жители смогут воспользоваться несколькими способами заполнения сведений о себе по 23 пунктам. Ответить на вопросы можно самостоятельно с компьютера или через телефонное приложение на портале госуслуг, нужна лишь авторизация: электронный переписной лист адаптируется под экран любого устройства. Гражданам, которые ответили на вопросы онлайн, достаточно будет лишь показать переписчику специальный код.

Не зарегистрированы на госуслугах? Помогут в МФЦ (многофункциональных центрах) Ленобласти. Сотрудники центров и волонтеры помогут всем, кто к ним обратится, чтобы подтвердить учетную запись. Конечно, лучше это сделать заранее, до начала переписи.

Чтобы процесс шел быстрее, записывать ответы будут не на бланки, а сразу в планшет. Фото: www.strana2020.ru

Кстати, регистрироваться на госуслугах и идти всей семьей в МФЦ не нужно: один человек сможет внести информацию в онлайн-опросник переписи за всех своих родных. Это сэкономит время и гражданам, и переписчикам, ведь специальный код нужно будет считать все один раз.

В помощь надомной переписи во всех районах региона оборудуются 590 переписных участков - туда можно будет просто прийти и ответить на нужные вопросы, если принимать гостей у себя дома не хочется.

А ПЕРЕПИСЧИКИ КТО?

Последние три переписи, начиная с 2002 года, основную часть переписчиков - 70-80 процентов от общего числа - составляли студенты. Нередко они пополняли ряды переписчиков вместе со своими преподавателями, которые выполняли функции инструкторов.

Нынешняя перепись в этом плане отличится разве что лучшей организованностью. Министерство образования и науки направило в адрес высших учебных заведений рекомендации по формированию студенческого корпуса в качестве переписчиков. Петростат заключил соглашения о сотрудничестве с 24 вузами.

Уже сейчас в Ленинградской области к работе готово 90 процентов переписчиков. Для работы они получат бесплатные проездные билеты и мобильную связь, а также зарплату - 18 тысяч рублей по итогу кампании.

Вместо бумаг и карандашей специалистов снабдят «умными» планшетами, подсказывающими ответы на вопросы. Благодаря этому процесс пойдет быстрее. Позитивный пример - сельскохозяйственная микроперепись, которая прошла в Ленобласти в августе. Опрашивали крупные предприятия и личные подсобные хозяйства. Благодаря электронному формату и планшетам всего за две недели весь массив информации проверили и собрали воедино для дальнейшей обработки на федеральном уровне.

СПРАШИВАТЬ О ЗАРПЛАТЕ - ПРИЛИЧНО!

Основной блок вопросов останется прежним: нужно будет указать свой пол, возраст, национальность, образование, семейное положение, наличие работы. Только теперь понадобится уточнить, как далеко она находится от дома: рядом, в соседнем населенном пункте или в другом регионе. Впервые в истории страны этот аспект позволит оценить потоки трудовой миграции.

Добавятся вопросы и по источникам доходов граждан. Указывать точные суммы не потребуют. Здесь государству важно понять, как развивается институт самозанятых и какая поддержка им нужна.

Предварительные итоги переписи опубликуют во втором квартале 2022 года.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как узнать переписчика?

Каждого переписчика оденут в специальные синие жилеты и шарфы с логотипами и светоотражающими элементами. У каждого должно быть удостоверение личности, которое они обязаны предъявлять вместе с паспортом. Проверить честность переписчика и подлинность его документов можно будет по телефонам горячих линий, которые 15 октября запустят районные администрации.

Узнать переписчика легко по синей жилетке, шарфу и удостоверению. Фото: www.strana2020.ru

Спросят ли паспорт?

Нет, переписчики собирают информацию из анкет и со слов граждан, а не проверяют ее достоверность.

Спросят ли о собственнике жилья?

Нет, прописка или условия, на которых гражданин живет в квартире, переписчиков не интересуют.

ВАЖНО!

Телефон горячей линии Росстата: 8 (800) 707-20-20 (уже работает, 170 операторов принимают звонки с 09.00 до 21.00).

Сайт Всероссийской переписи населения: www.strana2020.ru.