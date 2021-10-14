Куда сходить в Ленобласти 14-19 октября 2021 года: «Обыкновенное чудо» в Заневке и цирк в Новой Ладоге

125-летие драматурга Евгения Шварца отметят кинопросмотром его шедевров. Фото: Кадр из фильма

ФЕСТИВАЛИ

ПЛАНЕТА НАША - ХРУПКОЕ СТЕКЛО

Подпорожский культурно-досуговый комплекс проводит открытый экологический фестиваль, посвященный Году чистой воды и 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Жители города от 5 до 35 лет могут поучаствовать в зеленых конкурсах: «Отражение» (конкурс фотографии), «Мир вокруг нас» (конкурс рисунков), «ЭКОподарок» (конкурс поделок). Компетентное жюри оценит оригинальность каждой работы, сложность и качество изготовления, а также художественный уровень и эстетичность. В последний день фестиваля развернется полномасштабная выставка работ участников, а в 14.00 зрителей порадуют театральным представлением и подведут итоги. Победителей наградят дипломами.

Когда: 14-18 октября.

Где: Подпорожье, Культурно-досуговый комплекс, проспект Ленина, 2.

Начало: 10.00.

Вход бесплатный.

«Безусловный театр» расскажет «Вокзальные истории». Фото: «Безусловный театр»

АВАНГАРД И ТРАДИЦИИ

Международный театральный фестиваль-конкурс любительских театров и театров-студий «Авангард и традиции» ведет свою историю с 1998 года. В этот раз он представит постановки девяти коллективов, выбранных из 48 заявленных. Вот краткая программа фестиваля:

13 октября

18.00 - торжественное открытие

19.00 - спектакль «Школа джаза и мюзикла», театр «Эрмиты. Петербургская сказка».

14 октября

12.00 - спектакль «Это все она», студенческий театр «Версия» (Петербург)

16.30 - спектакль «В погоне за Дон Жуаном», театр-студия «За углом» (Гатчина)

19.00 - спектакль «Судите нежно обо мне», народный театр «Городок» (Сосновый Бор).

15 октября

14.30 - мюзикл «Василиса» по мотивам русских народных сказок, музыкальный театр «Верона» (Екатеринбург)

16.30 - спектакль «Вокзальные истории», «Безусловный театр» (Петербург).

16 октября

11.30 - спектакль «День космонавтики», Народный молодежный театр (Сортавала)

14.30 - спектакль «Билокси блюз», народный театр-студия «Закулисье» (Пушкин)

19.00 - спектакль «Вдовы», театр «Мостлаб» (Москва).

17 октября

16.00 - торжественное закрытие.

Когда: 14-17 октября.

Где: Гатчина, Дом культуры, проспект 25 Октября, 1.

Начало: 12.00.

Цена билетов: от 300 рублей.

КОНЦЕРТЫ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ВАШЕГО ДЕТСТВА

Цирк «Бинго» из города Пензы привезет в Новую Ладогу новую программу «Все лучшее из вашего детства» для взрослых и детей. Зрители погрузятся в мир силы и ловкости, увидят захватывающие трюки. В программе: эквилибр на тростях и на пяти катушках, мистический иллюзион, колесо Сира (один из самых эффектных номеров Цирка дю Солей), шоу цирковой пружины, фокусы, дрессированные собаки и мартышки, гигантский питон-альбинос и, конечно, клоуны. После представления организаторы разрешат сфотографироваться с животными.

Когда: 17 октября.

Где: Новая Ладога, Центр культуры, спорта и туризма, улица Карла Маркса, 38.

Начало: 12.00.

Цена билетов: от 300 рублей.

В регион приедут циркачи из Пензы и группа Вячеслава Добрынина. Фото: Цирк «Бинго»

ВЕЧЕР ГРУППЫ «ДОКТОР ШЛЯГЕР»

Легендарный московский бэнд в рамках юбилейного гастрольного тура посетит город Кириши, чтобы исполнить золотые шлягеры. Несмотря на то что композитор Вячеслав Добрынин объявил об уходе со сцены, его коллектив продолжает держать высокую планку качества и исполнять произведения маэстро с прежними энергией и нежностью. Зрители услышат незабываемые хиты «Синий туман», «Кто тебе сказал?», «Колдовское озеро», «Так вот какая ты!», «Не теплоходе музыка играет», «Не сыпь мне соль на рану», «Прощай».

Когда: 19 октября.

Где: Кириши, Дворец культуры, улица Советская, 16.

Начало: 19.00.

Вход: 300-500 рублей.

ВЫСТАВКИ

ВЕХИ ИСТОРИИ РОССИИ

Книжная экспозиция, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского, ожидает любителей и знатоков истории отечества. Одним из ключевых событий биографии великого князя стала битва со шведами 15 июля 1240 года на реке Неве. Победа в Невской битве определила дальнейшее развитие российской государственности и прославила Александра в веках.

На выставке представлены издания Владимира Пашуто «Александр Невский» (из серии «Жизнь замечательных людей»), Льва Гумилева «От Руси к России», Алексея Югова «Отважное сердце», Василия Яна «Юность полководца».

Когда: по 24 декабря.

Где: Тихвин, Библиотека семейного чтения - филиал № 3, 1-й микрорайон, 9.

Режим работы: понедельник-пятница с 12.00 до 19.00, воскресенье с 11.00 до 18.00.

Вход бесплатный.

125 ЛЕТ ШВАРЦА

В выставке в рамках фестиваля «Текст в контексте» представят произведения великого советского писателя и драматурга Евгения Шварца. Посетители смогут ознакомиться с творчеством Евгения Львовича в специально организованной зоне на территории библиотеки, взять книги на дом, а также узнать, какие фильмы по сценариям автора нужно посмотреть («Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо» - к обязательному просмотру!).

Когда: 17-31 октября.

Где: Всеволожский район, Заневская сельская библиотека, деревня Заневка, 48.

Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00.

Вход бесплатный.

ЧУТЬЕ ВРЕМЕНИ

Экспозиция посвящена истории народного театра имени Натальи Никулиной. В нем артистами стали учителя, электрики, воспитатели, рабочие, школьники, студенты, инженеры, сосланные на 101 километр. Наталья Никулина ставила в своем театре произведения от Брехта и Маяковского до актуальных пьес 80-х годов. Театр гастролировал по городам России, участвовал в фестивалях в Польше и Канаде. В основу выставки легла книга Марии Андреевой «Чутье времени» - итог сбора информации о театре в течение 10 лет.

Когда: по 15 октября.

Где: Луга, Дом культуры, проспект Урицкого, 54.

Режим работы: понедельник-суббота с 10.00 до 17.30.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

80 ЛЕТ С ТРАГЕДИИ В ТИХВИНЕ

Митинг «Без памяти нет истории» посвящен 80-й годовщине трагических событий 14 октября 1941 года. В этот день станция Тихвин подверглась атаке немецкой авиации. Погибло около двух тысяч детей и неустановленное количество госпитализированных солдат. В 2016 году на этом месте разместили четырехметровый лабрадоритовый монумент с мозаичным панно - скорбное напоминание соотечественникам об ужасах войны и ценности человеческой жизни.

Когда: 14 октября.

Где: Тихвин, Привокзальная площадь.

Начало: 14.00.

Вход бесплатный.