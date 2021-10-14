Поликлинику в Кудрово откроют весной

Зиму строители посвятят внутренней отделке здания. Фото: Администрация Ленинградской области

Первая взрослая поликлиника в Кудрово готова на 85 процентов. Об этом рапортуют строители. Над возведением медицинского учреждения неподалеку от реки Оккервиль трудятся 80 человек.

- Рабочие монтируют электрику, включая конечные приборы: розетки и светильники, оборудование для рентген-помещений, а также системы оповещения, противопожарной защиты и связи. Продолжается установка трубопроводов в кабинетах и помещениях для подключения сантехники, воздуховодов и приборов кондиционирования на кровле. Идет пусконаладка лифтов и монтаж подъемников, - сообщают в администрации Ленинградской области.

Кипит работа и снаружи: там обустраивают дренаж, ливневку и хозяйственно-бытовую канализацию. Здание почти подключили к теплосетям. К концу октября вокруг поликлиники восстановят газон - и по трубам отопления побежит горячая вода.

Зиму строители посвятят внутренней отделке здания. А весной - с опережением графика на полгода - поликлинику обещают завершить и сдать в работу.

В смену медики учреждения смогут принимать около 600 пациентов. Внутри разместятся дневной стационар, стоматология, отделение физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой помощи на четыре автомобиля.