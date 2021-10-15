Погода на выходные 16 и 17 октября 2021 года в Санкт-Петербурге: Резкого похолодания не будет, но зонтик пригодится

Дождливые выходные ждут Петербург 16 и 17 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Постепенно погода в Северной столице становится все более холодной и суровой, хоть резких изменений и нет. Погода на выходные 16 и 17 октября 2021 года в Санкт-Петербурге будет прохладной и дождливой, поэтому без зонтика и капюшона на улице будет не обойтись. Об этом "КП-Петербург" рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Начиная с пятницы, 15 октября, погода поменяется уже куда более существенней. Под конец рабочей недели, а затем в выходные пройдут дожди от слабых до умеренных, - рассказал синоптик.

Постепенно температура в Северной столице будет снижаться, но не резко. В конец недели в дневные часы будет в пределах 6-8 градусов тепла. А благодаря тому что погода в основном облачная, следовательно ночного резкого понижения нет, то температуры тоже будут положительные - до плюс 3-6 градусов по Цельсия.

Также синоптик добавил, что на на следующей неделе резкого изменения не будет. Тепло обратно в Петербург пока не спешит, но и морозов пока не предвидится. Температура будет держаться в диапазоне 3-8 тепла, временами дождь.

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