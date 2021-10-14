Куда звонить в экстренных ситуациях в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Иногда случаются ситуации, когда вдруг неизвестно откуда слышится запах газа, либо прорывает трубу на улице, из которой бьется фонтан с кипятком. Куда звонить в таких случаях, чтобы вам помогли? Публикуем телефоны экстренных служб Санкт-Петербурга. Полезный справочник по районам города.

Номера экстренных служб

Самые важные телефоны экстренных служб Санкт-Петербурга, которые надо знать "на зубок":

112 - Единый номер экстренных служб

101 - Пожарная служба

102 - Полиция

103 - Скорая помощь

Звонки по этим номерам осуществляются даже, если в телефоне нет сим-карты, нет денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.

При аварийных бытовых ситуациях

104 (04) - Газовая служба, нужно звонить при запахе газа или других проблем;

312-95-94 - При повреждении освещения на улице;

305-09-09 - Повреждение водопроводной уличной сети (холодная вода);

315-13-13 - Повреждение водопроводной уличной сети (горячая вода);

601-93-93 - Горячая линия ГУП "ТЭК СПб";

494-36-80 - При проблемах кабельной сети.

Горячие линии жалоб

004 - Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ;

305-09-09 - ГУП "Водоканал СПб";

610-04-04 - ГРО "ПетербургГаз";

576-55-55 - работа общественного транспорта ГУП «Организатор перевозок».

Телефоны дежурных помощников глав администраций районов

316-00-50 - Адмиралтейский район

323-63-07 - Василеостровский район

576-56-09 - Выборгский район

542-24-34 - Калининский район

252-00-21 - Кировский район

461-44-51 - Колпинский район

227-43-64 - Красногвардейский район

736-86-02 - Красносельский район

576-90-11 - Кронштадтский район

437-10-02 - Курортный район

388-36-55 - Московский район

417-39-22 - Невский район

232-65-62 - Петроградский район

450-66-26 - Петродворцовый район

430-42-48 - Приморский район

466-62-81 - Пушкинский район

274-23-10 - Центральный район

709-61-70 - Фрунзенский район

Полиция

573-26-76 - Справочная ГУ МВД

573-24-20 - Дежурная часть

573-21-81 - Телефон доверия

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