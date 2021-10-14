Куда звонить в экстренных ситуациях в Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
Иногда случаются ситуации, когда вдруг неизвестно откуда слышится запах газа, либо прорывает трубу на улице, из которой бьется фонтан с кипятком. Куда звонить в таких случаях, чтобы вам помогли? Публикуем телефоны экстренных служб Санкт-Петербурга. Полезный справочник по районам города.
Номера экстренных служб
Самые важные телефоны экстренных служб Санкт-Петербурга, которые надо знать "на зубок":
112 - Единый номер экстренных служб
101 - Пожарная служба
102 - Полиция
103 - Скорая помощь
Звонки по этим номерам осуществляются даже, если в телефоне нет сим-карты, нет денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.
При аварийных бытовых ситуациях
104 (04) - Газовая служба, нужно звонить при запахе газа или других проблем;
312-95-94 - При повреждении освещения на улице;
305-09-09 - Повреждение водопроводной уличной сети (холодная вода);
315-13-13 - Повреждение водопроводной уличной сети (горячая вода);
601-93-93 - Горячая линия ГУП "ТЭК СПб";
494-36-80 - При проблемах кабельной сети.
Горячие линии жалоб
004 - Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ;
305-09-09 - ГУП "Водоканал СПб";
610-04-04 - ГРО "ПетербургГаз";
576-55-55 - работа общественного транспорта ГУП «Организатор перевозок».
Телефоны дежурных помощников глав администраций районов
316-00-50 - Адмиралтейский район
323-63-07 - Василеостровский район
576-56-09 - Выборгский район
542-24-34 - Калининский район
252-00-21 - Кировский район
461-44-51 - Колпинский район
227-43-64 - Красногвардейский район
736-86-02 - Красносельский район
576-90-11 - Кронштадтский район
437-10-02 - Курортный район
388-36-55 - Московский район
417-39-22 - Невский район
232-65-62 - Петроградский район
450-66-26 - Петродворцовый район
430-42-48 - Приморский район
466-62-81 - Пушкинский район
274-23-10 - Центральный район
709-61-70 - Фрунзенский район
Полиция
573-26-76 - Справочная ГУ МВД
573-24-20 - Дежурная часть
573-21-81 - Телефон доверия
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