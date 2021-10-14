Сбер усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты»

Вместо процентных ставок теперь фиксированный платеж за каждую тысячу рублей. Фото: freepik. com.

Процентные ставки в сервисе заменены фиксированным платежом: при сумме займа до 30 тыс. рублей вернуть нужно будет дополнительно 20 рублей на каждую тысячу, от 30 до 100 тыс. рублей— 15 рублей, от 100 тыс. рублей— 10 рублей. Максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей, но не более 50% оклада (ранее — 30 тыс. рублей).И, наконец, воспользоваться «Деньгами до зарплаты» теперь можно с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют в приложении СберБанк Онлайн. Для этого достаточно сказать: «Салют, дай мне денег до зарплаты».

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «В мае этого года мы запустили новый сервис для наших зарплатных клиентов, и он оказался очень востребованным: уже более 400 000 клиентов взяли деньги до зарплаты. Дальнейшее развитие сервиса связано с желанием сделать его ещё более доступным и удобным. Так, вместо процентных ставок мы внедрили фиксированный платёж за каждую тысячу рублей: это облегчает понимание того, сколько денег необходимо будет вернуть. Кроме того, занять до зарплаты сегодня можно с помощью виртуального ассистента из семейства Салют, а максимальная сумма займа больше не ограничена 30 тысячами рублей и определяется исключительно размером оклада».

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Мы видим, что в СЗФО спрос на сервис растёт с каждым месяцем. Со старта проекта более 42 тысяч клиентов уже воспользовались услугой. Объём выданных «денег до зарплаты» превысил 417,5 млн рублей. Чаще других такие кредиты брали петербуржцы, а также жители Ленинградской и Архангельской областей».

Напомним, что сервис позволяет в мобильном приложении СберБанк Онлайн занять от 1000 рублей до половины оклада сроком на один месяц. Решение по займу принимается за пару минут. Воспользоваться услугой можно в разделе «Мои привилегии» в личном кабинете Зарплатного клиента или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты».