Михаил Романов избран Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по контролю. Фото: личный архив.

На первом заседании Госдумы VIII созыва Михаил Романов, представляющий Санкт-Петербург, большинством голосов избран Первым заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по контролю. В прошлом созыве парламентарий работал в должности заместителя председателя Комитета по контролю и Регламенту.

Михаил Романов входит число наиболее активных законотворцев, по итогам работы в прошлом составе Государственной Думы на его счету – 180 внесенных законопроектов, из которых приняты 137. По этому показателю Романов занимает второе место среди всех членов палаты. Парламентарий известен как сторонник строгого контроля за работой членов Федерального Собрания с обращениями избирателей.

Комитет по контролю находится в прямом подчинении Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который в рамках первого заседания Госдумы VIII созыва отметил возрастающую роль контрольных функций парламента. Члены Комитета занимаются организацией порядка формирования Правительства РФ, так как, согласно последним изменениям Конституции, Госдума утверждает кандидатуры министров. Кроме того, Комитет отвечает за проведение правительственных часов и взаимодействие со Счетной палатой. Но самой значимой функцией этого парламентского органа Михаил Романов считает депутатский контроль для защиты прав и интересов граждан.

В новом составе Госдумы Романов намерен совершенствовать законодательный механизм взаимодействия избирателей с депутатами, развивать систему, которая будет служить повышению ответственности парламентариев за свои предвыборные обещания, и участвовать в контроле реализации на местах общенациональных планов развития государства.