«Молодец тетка»: блогерша Миро восхитилась Ивлеевой, которая обобрала Элджея до нитки

После развода Настя Ивлеева возобновила отношения с бывшей подругой Идой Галич. Фото: соцсети

Развод Насти Ивлеевой и рэпера Элджея обсуждают несколько месяцев. Большой интерес у поклонников пары вызвало имущество и как его поделят бывшие супруги. Но инста-дива удивила тем, что оставили благоверному только парочку авто, а себе забрала особняк в Подмосковье, четыре гектара земли, гараж и несколько элитных иномарок: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes G-class. Как только светская блогерша Лена Миро узнала об этом, та посвятила Ивлеевой блог, где похвалила телеведущую.

- Вот и Настя из Псковской или Ленинградской области не пропала даже после развода. Молодец, тётка! 30 лет -- ум есть! Ну, пусть если не ум (не стану совсем уж преувеличивать), то житейская такая народная хватка в наличии, - восхищается Миро в своем блоге.

Элджей и Ивлеева расстались друзьями. Фото: соцсети

Напомним, Настя Ивлеева и Элджей объявили о разводе в конце лета. За полгода до признания парочки, поклонники заподозрили разлад между знаменитыми супругами. Блогерша перестала носить обручальное кольцо еще в начале 2021 года, а также отдыхала за границей отдельно от мужа. Но знаменитости продолжали хранить молчание. После разрыва Ивлеева призналась, что осталась с Алексеем Узенюком (настоящее имя певца – прим.ред.) в дружеских отношениях.

Пусть теперь побежит этот Элджей - на восход. В Новосиб, к маме, - пожелала Ивлеевой Лена Миро.