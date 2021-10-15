Подработка в Санкт-Петербурге: Самые высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью в октябре 2021 года

Самые высокооплачиваемые вакансии работы с частичной занятостью в Петербурге в октябре 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики сервиса по подбору вакансий и соискателей hh.ru выяснили, что подработка в Санкт-Петербурге нужна почти половине местных жителей. Многие хотят иметь дополнительный доход, чтобы покрывать все свои основные нужды, а также иметь возможность откладывать деньги на поездки, покупки и другие цели. Рассказываем о самых высокооплачиваемых вакансиях работы с частичной занятостью в Петербурге в октябре 2021 года.

Старший 3D художник в Петербурге может заработать от 600 до 800 тысяч рублей. Для этого нужно иметь опыт, а также время на проектную работу.

Разработчик мобильных приложений для Android также может хорошо заработать на одном проекте - от 500 тысяч и выше. Петербургская компания ищет специалиста, который способен создать программу в области крипто и dating-приложений. Работа при этом удаленная.

Еще одной петербургской компании требуется преподаватель в онлайн-школу в направлении IT-сферы. Соискатель должен будет активно участвовать в разработке программы обучения, готовить материалы курса, проводить онлайн-вебинары, а также проверять домашние задания. За работу предлагается от 200 тысяч рублей.

Специалисты в бьюти сфере также легко найдут в Петербурге работу. Так, например, одна студия ищет бровиста, причем график работы сотрудник сможет составлять самостоятельно. На этом можно зарабатывать по 80-270 тысяч в месяц.

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