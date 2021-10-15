Самокат доставил почти 14 млн заказов жителям Санкт-Петербурга с начала года

Аналитики выяснили, что чаще всего заказывают жители Северной столицы. Фото: freepik.com.

Самокат - онлайн-ритейлер с доставкой от 15 минут (входит в экосистему Сбера), проанализировал онлайн-продажи товаров 140 своих дарксторов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года. Чаще всего в Самокате петербуржцы заказывают: молоко, хлеб и яйца. Также большой популярностью среди жителей города пользуется выпечка от Самоката: круассан с малиной и миндалем, круассан на новозеландском масле, слойка с ванилью и маком и другие. Немного реже жители Санкт-Петербурга покупают бананы, воду, огурцы и лук. Онлайн-ритейлер предоставляет горожанам возможность заказа товаров местных производителей: на «полках» Самоката в Санкт-Петербурге представлено более 30 петербуржских брендов, которые занимают около 15% всего ассортимента.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«В Санкт-Петербурге и Ленобласти клиенты Сбера – частые покупатели онлайн-магазинов. Оборот интернет-эквайринга по городу и области с начала 2021 года вырос более чем на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 74 млрд рублей. Как и в прошлом году лидером в этой сфере остаётся фудритейл и товары для дома».

“Петербург — особенный город для нас. Именно здесь в 2018 году впервые начал свою работу Самокат. Мы рады, что петербуржцы все чаще отказываются от рутинных походов по магазинам и доверяют покупки нашему сервису, освобождая время для самого главного – семьи и любимых занятий,” — отмечает Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат.

В среднем ежемесячно курьеры партнеров Самоката в Санкт-Петербурге доставляют более 1 500 000 заказов, а в общей сложности за 9 месяцев текущего года их количество составило почти 14 млн. Больше всего заказов поступает из Всеволожского района Ленинградской области. В самом городе самыми активными покупателями являются жители Приморского района.

Самым первым клиентом, совершившим более 1000 заказов в Самокате, стала многодетная мама из Санкт-Петербурга. Она рассказала, что благодаря сервису сэкономила более 70 часов своего времени, что позволило ей исполнить свою мечту - начать заниматься мотокроссом.