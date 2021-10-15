«С сожалением вынуждены сообщить»: глава Минкульта Ольга Любимова подтвердила отмену Культурного форума в Петербурге

Форум отменяют второй раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр культуры Ольга Любимова объявила об отмене Международного культурного форума-2021 в Санкт-Петербурге. Мероприятие должно было стартовать 11 октября и проходить в течение двух дней. Причиной такого решения стала повышенная заболеваемость коронавирусом.

- С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, Правительством Российской Федерации, Правительством г. Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом. Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей Форума является для нас безусловным приоритетом, - заявила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Раннее организаторы объявляли, что в Международном культурном форуме одним из главных гостей были бы представители из Федеративной Республики Германии. На мероприятии планировали официально закрыть Год Германии. Основная площадка расположилась бы традиционно в Эрмитаже, деловая площадка- в Русском музее. Но на протяжении всей пандемии коронавируса форум отменяют уже второй раз.