Алкоголь, депрессия и мысли о суициде: Как Вячеслав Бутусов из мятежной рок-звезды превратился в примерного семьянина

15 октября легенда российской рок-музыки отмечает День рождения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голос девяностых и кумир нескольких поколений Вячеслав Бутусов отметил 60-летний юбилей. У рок звезды было все: слава, любовь публики, деньги, но музыкант выбрал веру и жизнь в тихом городе под Петербургом. В День рождения лидера Nautilus Pompilius, а нынче группы «Ю-Питер», рассказывает о неожиданных фактах из жизни легенды.

АЛКОГОЛЬ И МУЗЫКА ЕГО ЧУТЬ НЕ УБИЛИ

Слава к Бутусову пришла еще в Свердловске. В 82-ом вместе с товарищем по вузу Дмитрием Умецким он собрал группу. Хотя мог бы пойти совсем по другой жизненной дороге – Вячеслав учился в архитектурном институте, даже работал по профессии. Успел Бутусов поучаствовать в проектировании станции метро «Проспект Космонавтов» в нынешнем Екатеринбурге. Но выбрал музыку.

В года создания «Наутилуса» Бутусов уже имел жену и дочь. С супругой Мариной Добровольской он познакомился тоже в вузе.

В 1997-ом группа распалась на пике своего успеха. Для поклонников это было шоком.

- Вступили в силу обстоятельства, к которым мы не были готовы. Уход музыкантов из коллектива, смена составов. Недоразумения в коллективе между людьми. Мы были в растерянности, — рассказывал Вячеслав Бутусов в эфире программы «Судьба человека».

Жене Бутусова Марине приходилась не сладко. Ведь супруг вел образ жизни настоящей рок-звезды. Выпить знаменитость любил еще в студенчестве, с товарищами он глушил дешевый портвейн на вечеринках. А как прибавилось денег, напитки стали подороже и еще в большем количестве. На гастролях музыкант мог не просыхать неделями.

От зависимости у Бутусова в голову лезли дурные мысли, артист впадал в депрессию и даже думал о суициде.

ПРЕБЫВАЛ В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ

По-настоящему задышал Бутусов с переездом в Петербург. В городе на Неве у музыканта вновь карьера пошла вверх. Он собрал группу «Ю-Питер» и писал музыку для театральных постановок. Но в жизни произошла главная перемена – он встретил ее, любовь всей своей жизни.

Анжелике Эстоевой тогда было всего 17 лет. Ни возраст, ни наличие жены не остановило рокера. Марина Добровольская с трудом уступила супруга другой женщине.

Вячеслав и Анжелика поженились, вторая жена родила ему еще троих детей. Благодаря супруге создатель «Наутилуса» избавился от алкоголизма.

- Анжелика любовь всей моей жизни. До нее я прибывал в газообразном состоянии, - признавался музыкант.

Еще Бутусов пришел к вере. Его перед юбилеем даже наградили в РПЦ. Патриарх Кирилл вручил рок-звезде орден Преподобного Серафима Саровского III степени.

Теперь Бутусов уже не ведет образ жизни типичной рок-звезды. Музыкант построил себе дом в Пушкине, куда мечтал переехать еще с начала нулевых.