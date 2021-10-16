2,5 тысячи жилых домов без воды: Что известно о масштабной аварии, «осушившей» Курортный район Петербурга

"КП" рассказывает актуальную информацию об отсутствии воды в Курортном районе Петербурга. Фото: "Водоканал СПб"

«Комсомолка» рассказывает все, что известно о масштабной аварии, оставившей без воды Курортный район Петербурга. По данным на утро субботы. 16 октября, сотрудникам «Водоканала» удалось демонтировать поврежденную трубу, расположенную в лесном массиве на Левашовском шоссе. Накануне в пятницу там обнаружили две дыры. Первое вытекание устранили оперативно, а вот со вторым мучились всю ночь. На подмогу вызвали спасателей МЧС.

- Поврежденным оказался участок магистрального водовода диаметром в 700 мм. Без водоснабжения остался город Сестрорецк и прилегающие поселки (Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров). В зону отключения попали более 2,5 тысячи жилых домов, а также социально-значимые объекты, включая Городскую больницу №40, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Работы ведутся, мягкого говоря, в непростых условиях. Чтобы подобраться к трубе в лесу, ушла ночь. Фото: "Водоканал СПб"

Приостановить работу двух водопроводных станций в Курортном районе пришлось вынужденно. Взамен на 18 адресах установили цистерны (точные места указаны по ссылке – Прим.Ред.). Поздним вечером и ночью 15 октября люди выстраивались в очередь, чтобы набрать воды. Спасатели МЧС вместе с рабочими «Водоканала» проложили временную линию для подачи воды в дома – из пожарных рукавов. Длина участка составляет более 1 километра.

- Работу осложняет то, что к поврежденному участку требуется проложить подъездные пути для спецтехники, - ранее сетовали спасатели.

В районе есть 18 пунктов с цистернами с водой. Фото: администрация Курортного района

На утро водой обеспечили Горбольницу №40 – цистерну с водой прогнали через местную котельную. В 06:00 16 октября рабочие приступили к замене поврежденной трубы. В районной администрации рассказали «КП-Петербург», что вода может вернуться в дома жителей вечером субботы, но это по оптимистичным прогнозам.

- Водовод старый, 1976 года. Не выдержал времени. «Водоканал» планирует заменить поврежденный участок до 18:00 субботы, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Курортного района.

В лучшем случае трубу заменят вечером 16 октября. Фото: "Водоканал СПб"

Правда, в самом «Водоканале» не спешат с прогнозами – работы вагон и маленькая тележка.

- Специалисты предприятия смонтируют новый участок водовода, затем проведут гидравлические испытания. На следующем этапе сотрудники филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» проведут отбор пробы воды, чтобы убедиться в качестве услуг водоснабжения. В дальнейшем рабочим предстоит провести засыпку котлована, - добавили в «Водоканале».

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.