День жестянщика не за горами: Метеорологи предрекли Петербургу неделю с резкими перепадами температур

Метеорологи советуют автомобилистам Петербурга как можно скорее менять резину на зимнюю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

День жестянщика в Петербурге не за горами. Ведущий специалист Центра «Фобос» рассказал «Комсомолке» о резких перепадах температуры в Северной столице на следующей неделе, с 18 по 24 октября. В связи с этим синоптик обратился к автомобилистам с просьбой как можно скорее менять резину на зимнюю.

- Погода будет очень неустойчивой и резко меняющейся. Середина этой недели – последний срок, когда нужно сменить резину на зимнюю. Ездить на летней резине будет просто опасно. Все это, исходя из рекомендаций, которые дают производители автомобильных шин, - пояснил «КП-Петербург» метеоролог.

Как сообщил Михаил Леус, с понедельника по вторник в городе будут дожди с мокрым снегом. Температура днем не поднимется выше +7 градусов, а ночью – не выше +5. Среда, 20 октября, принесет сюрприз – придет теплый фронт циклона. Ночью резко похолодает до минус 2 градусов. Днем потеплеет до +6. Балом будут править сильные дожди, временами с мокрым снегом вперемешку. Четверг и пятница – последние теплые дни осени, пусть и дождливые. Днем столбик термометра повысится до +9…+10 градусов. А вот в субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, в Петербург вторгнется арктический воздух. Похолодает до минус 1 градуса ночью, на дорогах может быть «каток».

- Похолодание ждет Северную столицу в первые два дня. Это будет некий первый звоночек о том, что скоро зима и о том, что надо задуматься о смене шин. Четверг, пятница – достаточно теплые дни. Кратковременное возвращение тепла. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это будет последнее тепло осени. Суббота и воскресенье выдадутся холодными, со всеми неприятными явлениями. Местами гололедица, мокрый снег. Кто после этого поедет на летней резине, тот должен пенять на себя. Мы предупредили, - рассказал «КП-Петербург» синоптик.