Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 18 по 24 октября 2021 года: Резкие перепады температуры и мокрый снег

"КП" узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 18 по 24 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 18 по 24 октября 2021 года. Все «карты» матушки-природы нам раскрыл ведущий специалист Центра «Фобос», потомственный синоптик Михаил Леус. По словам метеоролога, горожане могут готовиться к резким перепадам температуры. Особенно осторожными следует быть автомобилистам, поскольку не исключен пресловутый День жестянщика.

- Понедельник, 18 октября, отметится влиянием холодного атмосферного фронта. 78 регион окажется в тыловой части циклона, местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, а днем – от +5 до +7. Во вторник, 19 октября, будет схожая атмосфера по осадкам, но похолодает – ночью +1…+3, а днем +3…+5. Среда запомнится резким изменением температуры. Придет теплый фронт нового североатлантического циклона. Ночью ожидается мокрый снег, а днем дожди, временами сильные. Ночью будет от минус 2 до 0 градусов, днем +4…+6, - сообщил «КП-Петербург» Михаил Леус.

Как рассказывает метеоролог, с четверга по пятницу, 21 и 22 октября, Петербург будет не узнать. В город придет тепло, пусть и с бонусом в виде временных дождей. Ночью 21 октября ожидается от +3 до +5 градусов, а днем – от +8 до +10. Схожая погода останется и в пятницу, только днем на градус-два ниже.

- С субботы, 23 октября, в Северную столицу вторгнется арктический воздух. Будут дожди, мокрый снег, гололедица местами. Ночь 0…+2, день +3…+5. В воскресенье, 24-го числа, схожая ситуация. Облачно с прояснениями, кратковременные осадки с дождем, гололедица. Ночью от минус 1 до минус 3 градусов, днем +1…+3, - подытожил Михаил Леус.

Синоптик добавляет, что автомобилистам лучше всего сменить резину на зимнюю до середины недели, иначе потом будет поздно – есть большой риск угодить в ДТП.