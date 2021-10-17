Появились неожиданные подробности трагедии в Ленобласти, где «Сапсан» насмерть сбил 11-месячную девочку

По предварительной информации мать погибшей девочки пыталась перебежать через железнодорожный переход и не слышала приближающегося поезда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать 11-месячной девочки, погибшей в результате инцидента со скоростным поездом «Сапсан» в Тосненском районе Ленинградской области, не была в наушниках в момент столкновения. Об этом «КП-Петербург» в воскресенье, 17 октября, рассказал информированный источник.

- Согласно предварительным результатам проверки, наушники лежали в коляске, - уточнил собеседник издания. – В момент перехода через пути женщина музыку не слушала.

Это может говорить о том, что столкновение произошло молниеносно – ни машинист поезда, ни мать девочки попросту не успели среагировать на опасную ситуацию.

Напомним: инцидент произошел в субботу, 16 октября. Как сообщала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 21-летняя мать с коляской, в которой лежала ее 11-месячная дочь, перебегала через железнодорожные пути и не заметила приближающегося поезда. Машинист «Сапсана» попытался применить экстренное торможение, но безуспешно – состав сбил коляску. Девочка была экстренно госпитализирована, ее прооперировали, но спасти ее жизнь не удалось.

В настоящий момент ведется проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося. Помимо полиции и следственного комитета инцидент находится на контроле у прокуратуры.

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