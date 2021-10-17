Солиста Мариинского театра Виктора Коротича доставили в полицию после отказа предъявить документы

По факту случившегося ведется административная проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали новость о «жестком задержании» солиста Мариинского театра Виктора Коротича, которое произошло в Адмиралтейском районе Северной столицы в воскресенье, 17 октября.

- Сотрудники полиции при патрулировании обратились к прохожему с проверкой документов, - разъяснили детали инцидента в ведомстве. - В ответ мужчина ответил категорическим отказом, а на предложение проехать в отделение полиции стал оказывать сопротивление. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции, установили его личность, опросили, после чего отпустили.

Напомним: ранее о случившемся городским СМИ рассказывал сам Коротич.

- Я сказал, что у меня нет времени устанавливать свою личность, я знаю, кто я, я представился, что я Виктор Коротич, солист Мариинского театра, могу показать себя на сайте, - приводит слова артиста «Петербургский дневник». - Но мне сказали, что это не подходит и надо показать свои документы, я говорю, что ничего у меня не должно быть, это по-вашему должно, а у меня есть дела, и в ваши игры играть не собираюсь. В общем, мы начали друг на друга «борзеть», как говорится, потихонечку, и в итоге была у нас потасовочка.

По факту случившегося проводится административное разбирательство.