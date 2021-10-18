Два автомата Калашникова пытался пронести в общежитие студент из Петербурга

Охрана задержала студента, принесшего холостые автоматы в общежитие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Студент петербургского Политехнического университета пытался пронести в общежитие два автомата Калашникова. Позднее оказалось, что оба «ствола» охолощенные, однако переполох парень поднял самый боевой.

- 17 октября, около 20:40, когда бдительный сотрудник охраны, заметив у студента подозрительные вещи, нажал кнопку тревожной сигнализации, - пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая объект, на котором произошло ЧП, на место примчались бойцы вневедомственной охраны Росгвардии. Студента скрутили, автоматы изъяли. Лишь после тщательного осмотра оказалось, что они – холостые.

21-летнего нарушителя спокойствия отвезли в отделение полиции, где на него составили протокол.

По словам студента, автомат он купил через интернет за 35 тысяч рублей. Второй автомат принадлежит его другу, с которым они вместе увлекаются военной реконструкцией.

В итоге молодого человека отпустили под обязательство о явке. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.