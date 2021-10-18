«Ростелеком» запустил первую в России зону AirPON

«Ростелеком» подключил к интернету по инновационной технологии AirPON первый в России населенный пункт. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

«Ростелеком» подключил к интернету по инновационной технологии AirPON первый в России населенный пункт. Современная телекоммуникационная инфраструктура появилась в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Юркино Мурманской области. Партнером проекта выступила компания Huawei.

AirPON—технология высокоскоростного доступа в интернет на основе оптических сетей связи с упрощенной базой, которая позволяет оптимизировать процесс организации последней мили — линии связи от узла оператора до абонента. Ядром технологии является сверхкомпактный оптический линейный терминал (OLT) весом всего 15 кг, благодаря чему его можно смонтировать на любую вертикальную конструкцию — деревянные и бетонные опоры или стойки базовых станций. Это дает возможность экономить средства на аренде помещений.

Для монтажа не требуется сварка волокна: сегменты сети собираются заранее и монтируются с помощью разъемных соединений. Такое техническое решение позволяет сократить расходы на привлечение дополнительных специалистов и увеличивает скорость подключения абонентов.ОдинOLT на опоре может обеспечить скоростным интернетом до тысячи абонентов в радиусе до 10 км.

Территория Крайнего Севера выбрана в качестве пилотной зоны неслучайно. Эксплуатация оборудования в суровых условиях позволит убедиться в надежности решения для различных климатических сценариев. По результатам работы AirPON на территории Мурманской области география ее применения может быть масштабирована на другие регионы России.

Александр Логинов, вице-президент—директор МРФ «Северо-Запад» ПАО Ростелеком:

«Поселков и деревень, остающихся без хорошего доступа в интернет, на карте России до сих пор много. Власти страны и бизнес постоянно ищут пути ускорения цифровизации территорий. В свете этого очень вовремя появилась технология AirPON и возможность ее массового внедрения. В Юркино сегодня находятся более 200 домов круглогодичного проживания, из этого населенного пункта в “Ростелеком” поступило наибольшее число заявок на подключение к интернету, поэтому мы выбрали эту местность в качестве пилотной зоны. Специалисты нашей компании всего за три дня смонтировали оптический терминал на опорах и распределительную сеть до первых домов. Если бы мы работали по классической схеме, то на это бы ушло больше недели».

Дмитрий Трикоз, директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии:

«Мы ценим наше долгое партнерство с “Ростелекомом”. Оператор построил одну из самых современных фиксированных сетей в мире, и я горжусь тем, что значительная часть этой сети создана на основе решений Huawei. Решение AirPON мы создали около года назад. С тех пор запустили много коммерческих сетей в различных странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и тем самым показали, как хорошо технология работает в жарком климате. Запуск сети AirPON в поселке Юркино, в Арктической зоне России, в свою очередь должен доказать высокое качество и устойчивость данного решения к холодному климату Крайнего Севера».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

«Наш регион занимает второе место по Северо-Западу по уровню цифровизации. И то, что именно наша площадка выбрана местом внедрения первой в России технологии совместно с Huawei для ускоренного подключения к интернету частных домовладений, подтверждает вектор развития Мурманской области. Я благодарю “Ростелекомом” за сотрудничество в обеспечении надежной связи, особенно в наших отдаленных поселениях. Так, в прошлом году проведено более 120 км кабеля в Териберку. И эту работу будем системно продолжать, чтобы у каждого жителя Мурманской области был качественный доступ к интернету».

Технология AirPON позволяет получать доступ в интернет на скорости до 10 Гбит/с и пользоваться широким спектром самых современных цифровых услуг и сервисов: интернетом, интерактивным телевидением, облачной телефонной связью, а также сервисами умного дома и видеонаблюдением.

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», действующее на территории Северо-Западного Федерального округа. На Северо-Западе компания обслуживает более 1,7 млн абонентов ШПД (из них около 800 тысяч в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), более 650 тысяч абонентов IPTV (из них свыше 230 тысяч в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), также в Санкт-Петербурге компания обслуживает более 1 млн абонентов кабельного ТВ.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.