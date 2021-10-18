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Происшествия18 октября 2021 13:57

Полиция проверяет инцидент с жестоким избиением покупателя охраной супермаркета в Костромской области

Видео ЧП опубликовал в соцсетях один из местных жителей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Охрана магазина избила покупателя в Шарье. Фото: кадр с видео / vk.com/obo_vsem_sharya

Охрана магазина избила покупателя в Шарье. Фото: кадр с видео / vk.com/obo_vsem_sharya

Полиция Костромской области проводит проверку инцидента, произошедшего в минувшую пятницу в городе Шарья. Там охранники супермаркета жестоко избили покупателя, который, как они посчитали, хотел украсть спиртное.

- В Костромской области охранники магазина избили парня за разбитую бутылку. Тот отказался оплачивать, - пишет паблик «Обо всем в Шарье» ВКонтакте.

По словам местных жителей, сначала мужчина препирался с персоналом супермаркета, а когда разговор перешел на повышенные тона, работники магазина вызвали группу быстрого реагирования из службы охраны. Тогда-то и произошла потасовка.

- Его не обязаны принудить оплатить разбитую бутылку читайте закон, а охраннику – кранты, если парень напишет заявление и предоставит это видео. Полиция пусть считает это видео официальным заявлением о преступлении, - комментировали произошедшее в соцсетях шарьинцы.

При этом, в полицию ни одна из сторон не обращалась, но в Управлении МВД по Костромской области призыв услышали и начали разбираться в инциденте.

- По факту мониторинга социальных сетей начата проверка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ведомства.

Известно, что служебную проверку начало и руководство торговой сети.

В Костромской области охрана избила посетителя супермаркета
Видео: vk.com/obo_vsem_sharya

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