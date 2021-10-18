«Я хочу остаться в больнице, там есть машинки…»: в Петербурге осудили мать, бившую детей из-за еды

Суд отправил на лечение мать, избивавшую детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении матери двоих маленьких мальчиков, которую обвиняли в истязании детей и неисполнении родительских обязанностей. По словам свидетелей, пьющая женщина регулярно лупила мальчишек, а поводом могла стать простая просьба поесть.

- Один из свидетелей показал, что женщина наказывала детей (ставила в угол, сажала в шкаф, могла ударить) так как, по ее словам, «они плохо себя ведут, потому что просят много еды», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На момент преступления, в котором обвиняли мамашу, ее сыновьям было два и четыре года. Они регулярно видели родителей пьяными.

- Ребенок рассказал суду, что мама любит пить водку, папа тоже пьет. У мамы часто болит голова, водка – это лекарство. В больницу его привезла скорая помощь, так как мама его избила - ударила его ногой в живот и в голову. Он сильно плакал, ему было больно. Брата мама также била по рукам, кусала. Это было часто. Он скучает по маме, но хочет остаться в больнице, так как там есть машинки, приводит слова старшего из малышей пресс-служба судов.

Сама женщина регулярные побои и издевательства отрицала. Да, пила каждый день и ругалась, но о детях заботилась: покупала им игрушки, продукты. Иногда наказывала, но «била не больно», ставила в угол.

По статье «истязание» горе-матери грозило от трех до семи лет лишения свободы, но суд решил иначе, отправив ее на принудительное лечение от алкогольной зависимости в психиатрическую больницу.