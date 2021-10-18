"Ударилась головой об асфальт": Фотографа "КП в Санкт-Петербурге" снесло железными воротами на закрытии Медного всадника на реконструкцию

Фотографа "Комсомольской правды" сбило воротами строительных лесов Медного всадника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотограф "Комсомолки" пострадала на закрытии на реконструкцию Медного всадника в Санкт-Петербурге. Утром 18 октября 2021 года Юлия отправилась снимать пресс-подход, посвященный предстоящим работам с памятником Петру Великому на Сенатской площади. К этому времени вокруг монумента уже были возведены строительные леса, а также забор. Однако из-за сильного ветра ворота стали ходить ходуном.

- Я стояла за заграждением, снимала леса вокруг Медного всадника и даже не увидела, что ворота начали летать из-за ветра, - рассказала фотограф.

ЧП произошло во время пресс-подхода по случаю начала реставрации памятника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Журналистов и фотографов пустили за заграждение, но ворота на замок не закрыли. Из-за сильного ветра они начали раскачиваться и буквально снесли с ног девушку, с силой ударив по спине. Юлия упала вперед, ударилась головой об асфальт. После оказалось, что еще и на ноге остался синяк от удара воротами.

- Ко мне сразу подошли, спросили, как я себя чувствую. Я в целом оправилась, но досталось фотоаппарату, - посетовала фотограф.

Пострадала не только фотограф, но и фотоаппарат Фото: Артем КИЛЬКИН

Так как в момент удара воротами, девушка снимала памятник, фотоаппарат полетел вместе с ней на землю. На осколки разбился фильтр, который был надет на объектив.

- Сам объектив вроде снимает. Но его надо отдать на диагностику.

Строительные леса вокруг Медного всадника начали устанавливать 13 октября. Реставрацией будет заниматься ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". Работы стоимостью в 40 млн рублей продлятся два-три месяца.

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