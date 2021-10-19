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Происшествия19 октября 2021 10:24

Пенсионера задержали за попытку убийства врача в хирургическом отделении больницы в Петербурге

72-летний пациент всадил нож в грудь медицинского работника
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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72-летний пенсионер всадил нож в грудь врачу в петербургской больнице

72-летний пенсионер всадил нож в грудь врачу в петербургской больнице

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в одной из больниц пожилой пациент напал на врача и попытался его убить. В ночь с 18 на 19 октября 2021 года в хирургическом отделении медицинского учреждения, расположенного в Выборгском районе 72-летний мужчина схватил нож и всадил его в грудь врачу. Об этом сообщили в следственном комитете Северной столицы.

- Пациент ударил ножом в грудь врача. Потерпевшего сразу же поместили в отделение реанимации, - рассказали в комитете.

Благо, раненному врачу сразу же стали оказывать помощь его коллеги. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Пенсионера задержали на месте. На данный момент сотрудники комитета выясняют, почему и зачем 72-летний мужчина решил напасть на медика.

Также по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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