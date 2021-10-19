135 лет с Петербургом

Выставка о старейшей электросетевой компании России открылась на Большой Морской. Фото: из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

В центре Санкт-Петербурга, на пешеходной части Большой Морской улицы, напротив арки Главного штаба развернулась историческая фотовыставка, приуроченная к 135-летию старейшей электросетевой компании России - «Россети Ленэнерго». С создания этой сетевой организации ведет отсчет энергетическая отрасль нашей страны.

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 18 октября. Экспозиция рассказывает об истории предприятия, отражая вехи становления и развития отечественной электроэнергетики: от первых опытов по передаче электрической энергии на расстояние до строительства современных высокоавтоматизированных энергообъектов и интеллектуальных сетей.

Фото: из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

- История «Россети Ленэнерго» неразрывно связана с историей Петербурга. Первая электростанция во дворе Зимнего дворца, «ледовый трамвай» через Неву, первый в России освещенный электричеством мост и первые линии электропередачи, реализация плана ГОЭЛРО - эти события, давшие толчок становлению и развитию российской электроэнергетики, произошли в нашем городе. Наша компания всегда была флагманом отрасли. «Россети Ленэнерго» есть чем гордиться, в истории предприятия множество славных и героических страниц. Но главное - наши работники, профессионалы, благодаря которым в домах людей горит свет, - сообщил на церемонии открытия исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

На выставке собраны уникальные архивные материалы. Особое внимание уделено военному периоду: в 1942 году ленинградские энергетики проложили «кабель жизни» по дну Ладожского озера и вернули свет в блокадный город.

Фото: из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Экспозиция представляет историю и современность старейшей электросетевой компании. Отдельное место занимают стенды, на которых представлены энергетики разных специальностей. Посетители смогут больше узнать об особенностях труда кабельщиков, высоковольтников, диспетчеров, инженеров и электромонтеров – тех специалистов, которые отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение петербуржцев и жителей Ленинградской области.

Как отметил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, «Россети Ленэнерго» - успешно развивающаяся компания, которая сегодня не только отвечает за надежное электроснабжение более семи миллионов жителей Санкт-Петербургской агломерации, но и активно занимается подготовкой квалифицированных кадров для отрасли.

- Успешное сотрудничество «Россети Ленэнерго» с ведущими вузами страны обеспечивает профессиональную подготовку молодых специалистов, в руках которых будущее энергетики, - сказал Андрей Бондарчук.

Посетить фотовыставку можно до 1 ноября.