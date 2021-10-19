По пять часов в день - у станка, шоколадки по праздникам: Как в Петербурге растят будущих балерин

В Академию танца Бориса Эйфмана принимают с 9 лет. И чем дальше, тем больше нагрузки выдерживают ученики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сердце Петербурга - на Большой Пушкарской улице - восемь лет назад открылась Академия танца Бориса Эйфмана. Перешагнув порог красивого белого здания, попадаешь в храм балета: в светлом фойе - фигура знаменитого хореографа XX века Джорджа Баланчина, над головой - стекло атриума, а где-то в глубине - тренировочные залы. В них юные танцоры часами оттачивают плие, чтобы хоть на шаг приблизиться к мечте. Накануне Всемирного дня балета, который отмечают 19 октября, «Комсомолка» прошлась по хореографическим классам и пообщалась с маленькими танцовщиками.

В этом году из 40 новичков мальчишек целых 17. Для балетной школы - это очень хорошая цифра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

Полдень. У ребят разгар учебного дня. Каждый из них уже особенный.

- Чтобы к нам попасть, нужно пройти серьезный отбор: удивить не только физическими и хореографическими способностями, но идеальным здоровьем, - рассказывает пресс-секретарь Академии танца Виктория Родецкая. - Желающих учиться много - порядка 10 человек на место.

На это есть причины: это единственная в мире профессиональная балетная школа, в которую принимают с 9 лет, а обучение, проживание, питание и даже одежда бесплатны. Многие ради этого уезжают из родного города. Например, 16-летняя Евгения Додонова переехала из Симферополя. Хрупкая темноволосая красавица учится здесь уже седьмой год и живет в интернате при академии, который располагается в этом же здании.

Евгения Додонова из Симферополя мечтает после окончания академии попасть в театр Бориса Эйфмана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я танцевала с трех лет, причем везде. И уже тогда мечтала, чтобы это стало моей профессией. Родители поддержали, так как видели, что для меня это действительно важно, - вспоминает Женя.

Юная балерина хотела учиться именно в академии Эйфмана, ведь, помимо балета, она планирует овладеть и современной хореографией. В других учебных заведениях такой возможности нет.

- Когда уезжаешь за 2500 километров, становится не по себе. В первое время я очень скучала, даже плакала - в основном, по воскресеньям, когда нечем было занять и отвлечь себя. Но нас всегда поддерживают воспитатели и педагоги. Здесь дружеская атмосфера. Это помогает быстрее приспособиться к такой жизни, - признается танцовщица.

В академии учится много ребят из других городов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СТРОГО И ПО РАСПИСАНИЮ

Пока общаемся с Женей, осматриваемся. Общежитие блочного типа. В каждом блоке по две отдельных комнаты на четыре человека, гардеробная, душ и туалет. Спят все на двухъярусных кроватях. В комнатах очень чисто, за порядком следят строго: каждый день назначают нового дежурного. Подъем и отбой тоже по расписанию. Даже телефоны ребята оставляют воспитателям, когда уходят на занятия.

- Просыпаемся мы где-то в 07.30, умываемся, завтракаем. В 09.00 начинаются общеобразовательные уроки, потом специальные дисциплины, а вечером - репетиции. Заканчиваем около 20.00, а в 22.00 - отбой, - делится распорядком дня юная балерина. - В сумме у станка и в балетных классах проводим около пяти часов в день.

Нагрузка увеличивается постепенно: чем старше ученик, тем ее больше. Учатся будущие артисты шесть дней в неделю. Выходной только один - воскресенье.

При академии есть общеобразовательная школа, в которой учатся будущие артисты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда учеба закончится, решила, где хочешь танцевать?

- В театре у Бориса Яковлевича! Но не уверена, что удастся туда попасть: я низкая. Обычно берут повыше, ростом 173 сантиметра, а у меня только 164, - улыбается девушка. - Но я уже танцевала с его артистами. В июне была премьера балета «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Мне досталась роль маленькой Арманды.

Пока ходим с этажа на этаж, у ребят начинается переменка. В коридорах здесь никто не играет в догонялки, не шумит и уж тем более не кричит - все заняты делом. Одни переодеваются, другие растягиваются и одновременно делают уроки. Кстати, девочек в академии больше, чем мальчиков. В этом году из 40 новичков мальчишек только 17. Но стараются и тех, и других набирать поровну: без сложных поддержек в постановках Бориса Эйфмана никуда.

Обучение, проживание, питание и даже одежда здесь бесплатные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПОЛГОДА ХУДЕЛА, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ»

Пока прогуливаемся вдоль балетных классов, знакомимся с 12-летней Кариной Гончаровой. Улыбчивая девчонка здесь учится третий год. Она переехала в Северную столицу из Барнаула.

- Академия приезжает в разные города и набирает детей. Мои педагоги порекомендовали прийти на просмотр. В итоге меня пригласили на стажировку, но сказали похудеть. Я целых полгода худела на два килограмма, тяжело было. Но я поступила - и теперь счастлива! - эмоционально рассказывает девочка.

Родители Карины переехали вместе с ней. Недалеко от Петербурга они купили квартиру, чтобы чаще видеться с дочерью.

Поступить в Академию танца Бориса Эйфмана непросто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А чего тебе больше всего хочется, когда живешь в таком темпе?

- Всем, кто здесь учится, больше всего хочется сладенького, - стыдясь, отвечает она.

- У нас же каждую неделю взвешивания, - присоединяется к разговору 11-летняя Валерия Легостаева, которая пришла в балет из гимнастики. - Если поправился на 100 граммов, то это нормально. А вот на 500 - уже много. Поэтому у нас у всех есть тетрадка, куда мы записываем свой вес.

Ученицы Академии танца Бориса Эйфмана Валерия Легостаева и Карина Гончарова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но иногда позволяете себе вкусненькое?

- Конечно, после взвешивания. А если показала хороший результат, прямо в раздевалке могу съесть шоколадку! - признается Лера.

В меню столовой никаких сладостей нет. Рацион для танцоров разрабатывает диетолог, поэтому там только полезная еда. На завтрак обычно каша, яйцо или сыр. На обед - рыба или мясо, овощи, салат, суп и что-то из фруктов. На полдник кормят запеканкой, творогом или сырниками. Ужин - белок и овощи. Голодать - не вариант: при таких нагрузках нужны силы.

В балетных классах ученики проводят минимум 5 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом убеждаемся, оказавшись на занятии по классическому танцу (это один из главных предметов в академии). Каждый год ребята сдают экзамен по «классике». Если получают за него двойку, то их, вероятнее всего, отчислят.

В купальниках и юбках небесно-голубого цвета у станка стоят семь стройных девушек. У всех идеальная осанка. Фигура - загляденье! А какая растяжка… Только вблизи замечаешь, каких усилий стоит эта ангельская красота: у некоторых от усталости дрожат ноги.

Классический танец - один самых главных предметов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Молодцы, - хвалит учениц преподавательница Татьяна Еремичева, в прошлом ведущая солистка Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр).

- А вы кричите на учениц?

- На них - нет, - смеется она в ответ. - А на других… Не без этого!